28 июля 2024, 12:02

Тренировку спортсменов отменили на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене

Unsplash
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На летних Олимпийских играх в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщила газета The Guardian.

Изначально заплыв запланировали на 28 июля. Но организаторы признали, что мощный ливень за последние сутки привел к тому, что вода оказалась грязной. Показатели качества не придут в норму за короткий срок. Мероприятия перенесли на 30 июля.

«Учитывая прогноз погоды на следующие 48 часов, мы ожидаем, что качество воды вернется к норме в течение следующих 24–36 часов», - заявили представители оргкомитета соревнований.

На открытии Олимпиады зрители вымокли под проливным дождем. Были и другие казусы: флаг Игр подняли вверх тормашками , дикторы объявили спортсменов из Южной Кореи представителями КНДР.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 10:33
Австралия вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр
Unsplash
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Австралийская сборная вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр в Париже после первого соревновательного дня. Команда завоевала пять наград.

На счету спортсменов - три золотые и две серебряные медали. Победителями стали велогонщица Грейс Браун и пловчиха Ариарне Титмус, а также женская сборная по плаванию в эстафете вольным стилем.

Серебро получили пловец Элайджа Уиннингтон и мужская сборная по этому же виду спорта.

Сборная Китая завоевала два золота и одну бронзу и заняла вторую строчку в медальном зачете. На третьем месте оказались Соединенные Штаты с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Накануне российский пловец Евгений Сомов показал 13-й результат в квалификации на 100 метров брассом. Атлет вышел в полуфинал Олимпийских игр.

Австралия Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 19:14
Запад лишился моральной основы — Орбан
РИА «Новости»
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада не существует общей моральной основы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил сайт kp.ru.

«Они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», - подчеркнул он.

Открытие Олимпиады сопровождалось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли на флагшток в перевернутом виде , дикторы на стадионе объявили представителями КНДР спортсменов из Южной Кореи, а зрители вымокли под дождем.

Самый большой скандал вызвала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы*. Церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза, даже в США праздник назвали глумлением над христианством. Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша. Православный священник Павел Островский одной картинкой описал церемонию.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

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27 июля 2024, 19:08
«Жуткая мерзость». Вяльбе призналась, что не смотрела открытие Олимпиады в Париже
РИА «Новости»
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Смотреть открытие Олимпийских Игр в Париже не было никакого смысла, потому что организаторы превратили мероприятие в «жуткую мерзость». Об этом РИА «Новости» заявила трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Вяльбе.

Она рассказала, что не стала смотреть церемонию открытия, но читала о ней в Сети. Вяльбе напомнила организаторам о множестве конфузов и ошибок и раскритиковала эпатажные выступления.

«Из того, что я читала о произошедшем, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники», - указала олимпийская чемпионка.

Вяльбе добавила, что у многих европейцев «ум куда-то делся», раз они позволяют себе так относиться к организации столь масштабного мероприятия.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что на Олимпиаде в Париже толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона , и осудил скандальную пародию на «Тайную вечерю». По его словам, открытие Игр оказалось скомканным и затянутым.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 18:51
Поближе к бассейну. Корейские пловцы уехали из олимпийской деревни
Unsplash
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Группа южнокорейских пловцов переселилась из олимпийской деревни в отель, чтобы находиться поближе к бассейну. Об этом сообщил RMC Sport.

Шестеро спортсменов перебрались в гостиницу, находящуюся в пешей доступности от Олимпийского бассейна в районе Нантер. Двое из них пожаловались на неудобства, связанные с транспортной системой французской столицы. По их словам, до бассейна приходится ехать в душном автобусе целых 40-45 минут.

«В четверг у нас ушло более полутора часов», - подчеркнул один из пловцов.

Ранее во время церемонии открытия Олимпийских Игр организаторы случайно вывесили флаг в перевернутом виде. Видео с конфузом мгновенно разлетелось в соцсетях и стало самым обсуждаемым событием.

Спортсмены Южная Корея Олимпиада в Париже — 2024

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