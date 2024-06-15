Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде-2024
Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», - пояснил собеседник агентства.
Как сообщил RT , к участию в Олимпиаде-2024 ITF допустила всех российских теннисистов. На соревнованиях смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Турнир состоится с 26 июля по 11 августа.
Ранее допуск к Олимпийским играм получили 14 российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Однако Международный олимпийский комитет принял решение, что из российских тхэквондистов никто не выступит. Причину не объяснили.