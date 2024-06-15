15 июня 2024, 17:29

Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде-2024

РИА «Новости»
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Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил RT , к участию в Олимпиаде-2024 ITF допустила всех российских теннисистов. На соревнованиях смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Турнир состоится с 26 июля по 11 августа.

Ранее допуск к Олимпийским играм получили 14 российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Однако Международный олимпийский комитет принял решение, что из российских тхэквондистов никто не выступит. Причину не объяснили.

Париж Россия Теннис Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 16:59
Российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде в Париже
РИА «Новости»
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Российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом РИА «Новости» сообщил главный тренер национальной сборной Вадим Иванов.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

«Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно - никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», - сказал Иванов.

МОК 15 июня опубликовал на официальном сайте имена первых 14 российских атлетов , допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.

Квотные места распределят между спортсменами из других государств, если в некоторых видах соревнований количество допущенных к участию атлетов окажется меньше числа заработанных квот, сообщили «Известия».

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
13 июня 2024, 17:59
Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпиаду в Париже
Freepik
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Всех российских теннисистов, заявлявшихся на участие в Олимпийских играх в Париже, допустили до соревнований. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Он пояснил, что на согласование в Международную федерацию тенниса (ITF) отправляли всех игроков, входящих в первую сотню.

«Ясно было, что состав будет формироваться из них. Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий», - добавил Тарпищев.

По его словам, теперь Федерации тенниса России предстоит отправить окончательную заявку до 19 июня. После этого ITF сама проведет дальнейшие согласования с Международным олимпийским комитетом. Комиссия МОК будет принимать решения по соответствию спортсменов нейтральному статусу.

Согласно рейтингу, среди тех, кто может отправиться на Олимпиаду, - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Дарья Касаткина.

Ранее Рублев признавался , что хочет сыграть в миксте на Играх в Париже.

Спортсмены Париж Рейтинги Россия Теннис Международный олимпийский комитет
31 мая 2024, 14:30
Переехавшие в США российские фехтовальщики не будут участвовать в Олимпиаде
Global Look Press
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Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида, переехавшие в США, не вошли в состав американской команды на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказали в Федерации фехтования Соединенных Штатов.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», - констатировали там.

О том, что спортсмены могут выступить в составе американской команды, сообщалось в январе. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США пообещали поддержать их. Фехтовальщики запустили процедуру ускоренного получения гражданства США. При этом Международный олимпийский комитет указывал на то, что участник Олимпиады должен быть гражданином страны олимпийского комитета, выдвигающего его на соревнования.

В 2023 году Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск в России. Как оказалось, шпажист Сергей Бида и его жена - военнообязанные: она сотрудница Минобороны, он - офицер Росгвардии. Их разыскивали за «самовольное оставление части или места службы». Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы.

Сергей Бида - серебряный призер Олимпиады 2020 года, также на его счету призовые места чемпионата мира и победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида - призер чемпионата мира. Константин Лоханов входил в состав сборной РФ на Олимпиаде в Токио и побеждал на юниорских чемпионатах мира.

США Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
07 апреля 2024, 20:53
Федерация тенниса России ответила на критику игроков, желающих поехать на ОИ
Pixabay
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Высказывания некоторых спортивных деятелей об участии российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе являются необдуманными и неправильными. Такое заявление сделала Федерация тенниса России (ФТР). Документ разместили на официальном сайте организации.

В федерации отметили, что в последнее время в спорте сложилась сложная обстановка, в которой «легко потерять ориентиры и начать искать крайних».

«Высказывания некоторых участников <…> переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов. Поэтому мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью», - говорится в заявлении.

В ФТР отметили, что и без флага все знают, за какую страну выступают атлеты. Никто из российских теннисистов не поменял гражданство ради международных соревнований, подчеркнули в ФТР.

Глава ОКР Станислав Поздняков ранее назвал российских теннисистов , согласившихся выступать в нейтральном статусе, «командой иноагентов», которые занимаются «индивидуальным олимпийским предпринимательством».

Спортсмены Россия Теннис Олимпиада в Париже — 2024

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