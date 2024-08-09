Судьи отказались жать руки сербским баскетболистам после матча Олимпиады

После третьего отрезка игры американцы уступали 13 очков, но в финальной четверти отыгрались и одержали победу со счетом 95:91.

«Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли. Даже если некоторые решения были не за нас. Мы пытались с ними говорить. Вы видели - после матча они просто моментально ушли», - заявил Богданович.

По его словам, они даже не стали пожимать руки сербским баскетболистам.

Теперь США предстоит игра за золотую медаль против сборной Франции.

Ранее стало известно, что в перерыве этого матча показали фрагмент балета «Лебединое озеро».