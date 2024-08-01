«Стошнило 10 раз». «Наглотавшимся воды из Сены триатлонистам стало плохо на Олимпиаде

Британская газета Daily Mail уточнила, что пришедший к финишу девятым Миславчук столкнулся с сильным самоочищением желудка. Этот момент попал в эфир прямой трансляции соревнований.

«Я приехал на Олимпиаду не для того, чтобы оказаться лишь в десятке лучших, но я выложился на полную. Я пошел на это, меня стошнило 10 раз, но я ни о чем не жалею», - заявил спортсмен.

Екатерина Шабалина пройти всю дистанцию не смогла и выбыла из гонки. В комментарии изданию Sport24 она пояснила, что на этапе плавания несколько раз получила по голове и наглоталась воды из реки.

«После чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», - пояснила спортсменка.

По ее словам, после выхода из соревнований она обратилась к врачам, которые выдали ей лекарство.

Международный союз триатлона переносил соревнования из-за плохого качества воды в Сене. Нарушения выявили в ходе исследования взятых проб. Окончательное разрешение на проведение заплыва организация выдала практически перед стартом, который прошел в минувшую среду, 31 июля.

Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что альтернативной площадки для проведения водных соревнований у организаторов Олимпиады нет.