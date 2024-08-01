01 августа 2024, 15:06

«Стошнило 10 раз». «Наглотавшимся воды из Сены триатлонистам стало плохо на Олимпиаде

Global Look Press
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С тошнотой и обильной рвотой столкнулись триатлонисты после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже. На недомогания пожаловались канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан российская спортсменка Екатерина Шабалина.

Британская газета Daily Mail уточнила, что пришедший к финишу девятым Миславчук столкнулся с сильным самоочищением желудка. Этот момент попал в эфир прямой трансляции соревнований.

«Я приехал на Олимпиаду не для того, чтобы оказаться лишь в десятке лучших, но я выложился на полную. Я пошел на это, меня стошнило 10 раз, но я ни о чем не жалею», - заявил спортсмен.

Екатерина Шабалина пройти всю дистанцию не смогла и выбыла из гонки. В комментарии изданию Sport24 она пояснила, что на этапе плавания несколько раз получила по голове и наглоталась воды из реки.

«После чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», - пояснила спортсменка.

По ее словам, после выхода из соревнований она обратилась к врачам, которые выдали ей лекарство.

Международный союз триатлона переносил соревнования из-за плохого качества воды в Сене. Нарушения выявили в ходе исследования взятых проб. Окончательное разрешение на проведение заплыва организация выдала практически перед стартом, который прошел в минувшую среду, 31 июля.

Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что альтернативной площадки для проведения водных соревнований у организаторов Олимпиады нет.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024 Водоемы
31 июля 2024, 17:11
Триатлонист, участвующий в Олимпиаде, отказался мыть руки после похода в туалет
Global Look Press
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Американский триатлонист Сет Райдер, участвующий в Олимпиаде в Париже, отказался мыть руки после похода в туалет. Об этом сообщило издание The Sun.

Спортсмен объяснил это решение тем, что хочет повысить устойчивость организма к кишечной палочке, которая может водиться в Сене.

Утром стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр все-таки получил разрешение на соревнования по триатлону. Международный союз этого вида спорта признал воду Сены достаточно чистой для заплывов.

Французский правый политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что власти страны потратили больше миллиарда евро на очистку Сены, но их усилия оказались безрезультатными.

Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 16:55
Российский флаг показали в трансляции на сайте Олимпийских игр
Global Look Press
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Во время трансляции на сайте Олимпийских игр показали плашку с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой, при этом возле ее фамилии изобразили российский флаг. Об этом сообщил RT.

Произошло это перед стартом заплывов брассом на дистанции 200 метров. Рекорд российская спортсменка установила в прошлом году в Казани, он составляет 2 минуты 17,55 секунды.

Сама 19-летняя Чикунова не участвует в Олимпиаде. Все российские спортсмены в Париже состязаются только в нейтральном статусе и без какой-либо символики.

Ранее теннисистка Елена Веснина показала форму российских спортсменов , принимающих участие в Олимпиаде.

Россия Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 12:55
Зона экологического бедствия. Чем Сена опасна для олимпийцев
Global Look Press
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Плохое качество воды в Сене стало причиной переноса соревнований в мужском индивидуальном зачете на Олимпийских играх. По мнению организаторов, воду загрязнили обрушившиеся на Париж обильные дожди. Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в комментарии 360.ru заявил, что осадки как раз очищают реку через ручьевую систему, а источник загрязнения связан прежде всего с человеческим фактором.

Плохая экологическая ситуация, по его словам, сложилась не только в Сене, но и самом Париже - перегруженном городе - где живет большое количество мигрантов, которые не отличаются чистоплотностью. Антропогенные факторы влияют и на главную водную артерию столицы Франции.

«Дело здесь не в дождях, которые через водно-ручьевую систему вымывают различные загрязнения. Сена судоходная река и по ней регулярно ходят различные лодки и катера, с которых что только не выбрасывается. Кроме того, есть большое количество сливов от близлежащих заведений», - подчеркнул Рыбальченко.

Эколог добавил, что Сена, которая и раньше не отличалась чистотой сегодня стала зоной экологического бедствия, где скопились соли тяжелых металлов, опасные бактерии и водоросли.

О переносе олимпийских соревнований в Сене из-за плохого качества воды ранее сообщила пресс-служба Международного союза триатлона.

В организации подчеркнули, что во вторник, 30 июля, взяли пробы воды из реки и по итогам проведенных анализов сочли ее недостаточно чистой для проведения мероприятия.

«Показания в некоторых точках маршрута плавания превышают допустимые пределы», - объяснили в пресс-службе.

Новой датой соревнований назвали 31 июля, но если новая проверка качества воды покажет ее опасность, то спортсменов пустят в воду только 2 августа.

Спортсмены Париж Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
29 июля 2024, 18:15
Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России Башту после поединка
Global Look Press
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Украинская саблистка Ольга Харлан после поединка на Олимпийских играх обняла уроженку России Анну Башту, выступающую за Азербайджан. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах трансляции можно заметить, как Харлан, победив со счетом 15:6, отсалютовала сопернице саблей и обняла ее.

В мае она рассказала, почему не хочет соревноваться с российскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

Год назад Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице Анне Смирновой, но позже Международная федерация фехтования отменила это решение и допустила украинку к квалификации на Олимпиаду.

При этом Верховная рада тогда призвала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, назвав ее поступок провокацией.

Россия Олимпиада в Париже — 2024

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