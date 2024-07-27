27 июля 2024, 11:35

Стало известно расписание медальных для россиян соревнований на Олимпиаде

Global Look Press
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На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 спортсменов из России. Почти половина из них — теннисисты.

Соревнования по теннису начнутся 27 июля, а 2–4 августа пройдут решающие поединки за медали. Среди участников семеро россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

В соревнованиях по велоспорту выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Первые награды разыграют в субботу - 3 августа.

В соревнованиях пловцов от россиян выступит Евгений Сомов. На поездку во Францию также рассчитывала чемпионка мира Юлия Ефимова, но она не выполнила квалификационный норматив.

В прыжках на батуте россияне смогут поболеть за соотечественницу Анжелу Бладцеву. Соревнования пройдут 2 августа.

В гребле на каноэ поучаствуют Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Турниры пройдут 6, 8, 9 и 10 августа.

Все российские спортсмены участвуют в Олимпийских играх только в нейтральном статусе: без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к российским теннисистам, выступающим на Играх в Париже. Спортсмен заявил, что будет следить за состязаниями. Он пожелал им большой удачи, побед и призвал доказать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов.

Спортсмены Париж Награды Коты Россия Теннис Франция Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 09:42
«Парад трансгендеров». Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия трансвеститов*, которые изображали тайную вечерю. Об этом сообщил греческий сайт pronews.gr.

*Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

В издании отметили, что церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.

«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров*», - указали авторы материала.

Негодование в связи с церемонией выразила депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она рассказала, что смотрела открытие Олимпиады вместе со своими детьми. По ее словам, церемония оказалась неудачной попыткой восхваления спорта и красоты Франции одновременно с грубой пропагандой woke-культуры.

«Трудно оценить несколько удачных сцен, между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами*, унижением республиканской гвардии <…>, и общим уродством костюмов и хореографии», - подчеркнула Марешаль.

Церемония открытия Олимпиады прошла в Париже 27 июля. Во время мероприятия олимпийский флаг случайно подняли на флагшток в перевернутом виде.

Греция Запад Франция Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 16:50
Забастовка началась в парижском отеле, принимающем делегацию МОК
Global Look Press
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Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже устроили забастовку, так как им не повышали зарплату в течение семи лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В гостиницу должны были заселиться представители делегации Международного олимпийского комитета. Организация заплатила отелю 22 миллиона евро за его эксклюзивное использование.

Десятки работников вышли в коридоры гостиницы с плакатами «Роскошный отель - нищенская зарплата», «Нет 13-й зарплаты - нет Олимпиады» и «Верните нам наши социальные выплаты».

«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля», - заявили в руководстве отеля.

В день открытия Олимпийских игр во Франции произошло умышленное нарушение движения высокоскоростных поездов. Власти страны назвали случившееся саботажем.

Отели Забастовки Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 16:02
Доминик Гашек осудил участие спортсменов из России в Олимпийских играх
Global Look Press
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Участие россиян в Олимпийских играх станет «рекламой политики страны». Об этом заявил знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек в соцсети X.

Он заявил, что в Играх участвуют российские спортсмены, которые ни разу публично не осудили спецоперацию на Украине.

«Их участие станет огромной рекламой действий России», - подчеркнул хоккеист.

Он возложил ответственность за это на французских законодателей и призвал евродепутатов запретить всем российским гражданам въезд на территорию Евросоюза.

В январе Гашек наотрез отказался возвращать деньги, которые он заработал, играя за московский «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге.

Сорокадевятилетний спортсмен за последние два года отметился большим количеством русофобских заявлений. Он критиковал руководство НХЛ за отказ отстранять российских хоккеистов и радовался , когда его родная Чехия депортировала российскую теннисистку.

Чехия Спортсмены Хоккей Россия Русофобия
26 июля 2024, 15:24
«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой
Global Look Press
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Днем 26 июля в Париже откроются Олимпийские игры. В них примут участие 15 спортсменов из России, допущенных под нейтральным флагом. Что означает этот статус и какое к ним будет отношение у судей, рассказал 360.ru спортивный журналист Борис Ходоровский.

Что значит нейтральный статус Он рассказал, что нейтральный статус подразумевает участие не от имени страны, а в индивидуальном порядке. Отсутствует флаг страны, не звучит гимн при награждении, а спортсмены не имеют права носить никакую атрибутику, выдающую их отношение к стране.

Эта практика, по словам Ходоровского, не нова. На Играх в Барселоне 1992 года под нейтральным статусом выступали спортсмены из Югославии, в Сочи в 2014 году - из Индии, в Рио-де-Жанейро в 2016 году - из Кувейта.

«[Но] в этот раз в отношении российских и белорусских спортсменов были применены по-настоящему драконовские меры», - отметил он.

Журналист подчеркнул, что атлетам запретили как-либо выдавать национальную принадлежность. Кроме того, их проверяли, говорили ли они что-либо в поддержку СВО и представляют ли спортивные структуры армии или силовых ведомств.

Почти вчетверо меньше, чем планировалось Объясняя, почему в Париж приехали только 15 атлетов, Ходоровский напомнил, что спортсменам из России отказали в участии в командных видах спорта, даже в дуэтах.

«Некоторые федерации изначально отказались оформлять нейтральный статус на таких условиях», - добавил он.

В качестве примера он привел федерации спортивной гимнастики и плавания.

Кроме того, некоторые федерации, например дзюдо, оформили допуск, но спортсмены, которых хотели отправить на Олимпиаду, отказались на нее ехать.

«Изначально МОК предполагал, что максимальная делегация независимых атлетов из России будет составлять до 55 человек, но в результате всех этих отсевов осталось 15», - подытожил он.

При этом Ходоровский отметил, что теннисисты и велогонщики, которых допустили до Игр, живут и тренируются за границей.

«Неожиданным стало появление пловца Евгения Сомова», - отметил журналист.

Он напомнил, что спортсмен давно уехал в США и даже на какое-то время завершил карьеру, но неожиданно вернулся и, выполнив олимпийский норматив, поехал на Игры в нейтральном статусе.

Судейство на играх При этом журналист не ждет предвзятого судейства в адрес таких спортсменов.

«Субъективным видом, где отражается судейство, можно считать только прыжки на батуте, где будет выступать питерская спортсменка, 18-летняя Анжела Бладцева», - объяснил Ходоровский.

Кроме того, засудить теннисистов, по его мнению, будет трудно из-за их авторитета и отношения публики.

Ранее российские киберспортсмены отказались ехать на первую специализированную Олимпиаду в Эр-Рияд под нейтральным статусом.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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