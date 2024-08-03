03 августа 2024, 18:17

Стало известно, какую сумму французские власти спустили на Олимпиаду

Global Look Press
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Расходы на проведение Олимпиады в Париже с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро. Об этом написала газета «Коммерсант», анализируя разные источники.

По данным авторов материала, Французский институт исследований в области государственного управления и политики оценил Олимпиаду в девять миллиардов евро вместо 6,2 миллиарда, которые планировались при подаче заявки. Эта цифра не учитывала косвенные расходы, например, на очистку Сены.

Впрочем, по данным экономистов бизнес-школы Оксфордского университета, подобный рост расходов является нормой для организации Олимпиад. А в абсолютном выражении эти ОИ намного дешевле трех прошлых летних Игр.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил , что власти страны потратили 1,4 миллиарда евро только на очистку Сены, однако она все равно осталась грязной.

Расходы на проведение Олимпиады в Париже с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро. Об этом написала газета «Коммерсант» , анализируя разные источники.

Франция Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 18:06
«В приоритете только секунды». Пловчиха Чикунова — о своих целях
Global Look Press
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Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала новость о том, что ее будут официально объявлять на внутренних соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр — 2024. Спортсменка заявила, что для нее крайне важен результат.

«Для меня всегда в приоритете только секунды. Мое главное достижение - официальный рекорд мира, и моя цель - совершенствоваться в результате. Это все, о чем я думаю, когда выхожу на старт», - процитировал пловчиху «Матч ТВ».

В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 метров брассом быстрее, чем победительницы Игр-2024 года на таких же дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дуглас.

На ситуацию отреагировала лыжница Вероника Степанова, которая становилась олимпийской чемпионкой в 2022 году. Как сообщило издание LiveResult.ru , она заявила, что золото Олимпиады - это еще не все в жизни спортсмена.

В проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета, они участвуют в нейтральном статусе, без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.

Олимпиада не проходит без казусов: во время открытия дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*.

Позже транслирующий Олимпийские игры в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Пловчиха Чикунова отметила, что ей было приятно увидеть триколор своей страны.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Казань Золото Рекорды Россия
03 августа 2024, 16:55
Участница Олимпиады испугалась за здоровье после заплыва в Сене
Global Look Press
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Плаванием среди мусора назвала погружение в Сену принявшая участие в заплыве триатлонистов бельгийка Жольен Вермейлен. Спортсменка выступила с жесткой критикой организаторов, которые не нашли для проведения соревнований другой площадки. Об этом сообщила газета The New York Post.

Триатлонистка подчеркнула, что после погружения в воду она ощутила, что погрузилась мусор.

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», - заявила Вермейлен.

Она добавила, что наглоталась много воды и теперь сильно боится заболеть.

«На вкус это, конечно, не похоже на Coca-Cola или Sprite», - с иронией заметила спортсменка.

По ее словам, река Сена оставалась грязной более 100 лет и проведенной очистки воды перед Олимпиадой явно недостаточно, чтобы позволять спортсменам туда заходить. Но для чиновников безопасность участников соревнований никогда не была приоритетом.

Вермейлен стала не первой спортсменкой, кто пожаловался на качество воды в главной реке Парижа.

О тошноте и рвоте после заплыва заявили триатлонисты Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024 Водоемы
03 августа 2024, 14:19
Белорус Золотой выиграл серебро в академической гребле на Олимпиаде
Global Look Press
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Белорус Евгений Золотой занял второе место в соревнованиях одиночек по академической гребле на Олимпиаде в Париже. Он показал время 6 минут 42,96 секунды на дистанции две тысячи метров.

«Эта олимпийская медаль стала для белорусской команды по академической гребле первой за 16 лет», - сообщило БелТА.

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко поздравил гребца с серебром Олимпиады.

За 500 метров до финиша спортсмен был шестым, но на последнем отрезке дистанции обошел почти всех соперников. Золотой финишировал вторым, уступив только рекордсмену Игр из Германии Оливеру Цайдлеру. Бронзу завоевал голландец Симон ван Дорп.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступают 15 спортсменов из России. Почти половина из них - теннисисты. Атлеты соревнуются только в нейтральном статусе: без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале женского парного разряда. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:2.

Германия Париж Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 13:35
Бах попытался пошутить о «сена-сационных» соревнованиях на ОИ в Париже
Global Look Press
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Глава МОК Томас Бах назвал соревнования по триатлону, которые проходят на Олимпиаде в Париже, «сена-сационными». Его слова привело издание The Telegraph.

«Триатлон был сенсационным, или, вернее сказать, сена-сационным», - заявил чиновник.

Ранее стало известно, что спортсменам, наглотавшимся воды из Сены, стало плохо после заплыва , их неоднократно рвало.

Мэр Парижа Анн Идальго признала , что у городских властей не было альтернативного плана на случай, если воду в реке признают недостаточно чистой и запретят соревнования.

Американский триатлонист Сет Райдер за несколько дней до заплывов отказался мыть руки, чтобы, как он объяснил, привыкнуть к кишечной палочке.

Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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