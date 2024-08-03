Стало известно, какую сумму французские власти спустили на Олимпиаду

По данным авторов материала, Французский институт исследований в области государственного управления и политики оценил Олимпиаду в девять миллиардов евро вместо 6,2 миллиарда, которые планировались при подаче заявки. Эта цифра не учитывала косвенные расходы, например, на очистку Сены.

Впрочем, по данным экономистов бизнес-школы Оксфордского университета, подобный рост расходов является нормой для организации Олимпиад. А в абсолютном выражении эти ОИ намного дешевле трех прошлых летних Игр.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил , что власти страны потратили 1,4 миллиарда евро только на очистку Сены, однако она все равно осталась грязной.

Расходы на проведение Олимпиады в Париже с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро. Об этом написала газета «Коммерсант» , анализируя разные источники.