27 июля 2024, 13:33

Сомов вышел в полуфинал Олимпиады в плавании на 100 метров брассом

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Российский пловец Евгений Сомов в квалификации на 100 метров брассом показал 13-й результат на Олимпиаде-2024. Спортсмен вышел в полуфинал.

Сомов показал время 59,83 секунды - он отстал от первого места на 0,79 секунды. Пловец из Белоруссии Илья Шиманович с результатом 59,25 секунды оказался на третьем месте. Всего в полуфинал вышли 16 атлетов.

Полуфинальные заплывы состоятся 27 июля в 22:12 по московскому времени. Финал пройдет 28 июля.

На летних Играх в Париже выступят 15 российских спортсменов. Почти половина из них - теннисисты. Соревнования по этому виду спорта стартуют 27 июля, 2–4 августа состоятся решающе состязания за медали.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 14:20
Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша трансвеститов на Олимпиаде
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских Игра в Париже показала себя как «сатанинский ЛГБТ * -проект». Об этом заявил итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети Х.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Он обратился к России с просьбой предоставить ему убежище и призвал французов защитить детей от ЛГБТ * -контента. Репортер ужаснулся из-за того, как президент Франции Эммануэль Макрон унизил свою страну.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», - процитировал журналиста сайт kp.ru.

Ранее греческое издание pronews.gr раскритиковало церемонию открытия Олимпиады, на которой трансвеститы * разыграли пародию на «Тайную вечерю». Журналисты указали на крах христианской культуры в Западной Европе и назвали мероприятие «парадом трансгендеров * ».

Италия ЛГБТ Россия Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 12:59
Ничего святого. Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады
Global Look Press
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Пародия представителей ЛГБТ* на «Тайную вечерю» во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже возмутила американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Х.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», - написал он.

Грандиозный праздник обернулся скандалом. Как сообщил сайт kp.ru , массовые возмущения прошли по всему миру. Даже в самой Франции признали: из-за произошедшего стыдно. Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации , заявили греческие журналисты.

Не обошлось и без других казусов. Олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Праздники Париж Скандалы Соцсети ЛГБТ Илон Маск Франция Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 11:35
Стало известно расписание медальных для россиян соревнований на Олимпиаде
Global Look Press
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На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 спортсменов из России. Почти половина из них — теннисисты.

Соревнования по теннису начнутся 27 июля, а 2–4 августа пройдут решающие поединки за медали. Среди участников семеро россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

В соревнованиях по велоспорту выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Первые награды разыграют в субботу - 3 августа.

В соревнованиях пловцов от россиян выступит Евгений Сомов. На поездку во Францию также рассчитывала чемпионка мира Юлия Ефимова, но она не выполнила квалификационный норматив.

В прыжках на батуте россияне смогут поболеть за соотечественницу Анжелу Бладцеву. Соревнования пройдут 2 августа.

В гребле на каноэ поучаствуют Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Турниры пройдут 6, 8, 9 и 10 августа.

Все российские спортсмены участвуют в Олимпийских играх только в нейтральном статусе: без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к российским теннисистам, выступающим на Играх в Париже. Спортсмен заявил, что будет следить за состязаниями. Он пожелал им большой удачи, побед и призвал доказать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов.

Спортсмены Париж Награды Коты Россия Теннис Франция Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 09:42
«Парад трансгендеров». Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия трансвеститов*, которые изображали тайную вечерю. Об этом сообщил греческий сайт pronews.gr.

*Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

В издании отметили, что церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.

«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров*», - указали авторы материала.

Негодование в связи с церемонией выразила депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она рассказала, что смотрела открытие Олимпиады вместе со своими детьми. По ее словам, церемония оказалась неудачной попыткой восхваления спорта и красоты Франции одновременно с грубой пропагандой woke-культуры.

«Трудно оценить несколько удачных сцен, между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами*, унижением республиканской гвардии <…>, и общим уродством костюмов и хореографии», - подчеркнула Марешаль.

Церемония открытия Олимпиады прошла в Париже 27 июля. Во время мероприятия олимпийский флаг случайно подняли на флагшток в перевернутом виде.

Греция Запад Франция Олимпиада в Париже — 2024

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