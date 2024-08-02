Словацкая спортсменка потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде

Организаторы соревнований заявили, что Потоцкая находится в сознании, но пока останется под наблюдением врачей.

Представитель делегации Словакии объяснил, что у спортсменки начался приступ астмы, от которых она страдает всю жизнь.

«В отделении неотложной помощи ей поставили аппарат искусственной вентиляции легких, и она смогла общаться. В ближайшее время она останется в больнице», - заявил собеседник журналистов.

В заплыве Потоцкая пришла к финишу седьмой с результатом две минуты 14 секунд. Такой результат не позволит ей пройти дальше, поэтому из соревнований спортсменка выбыла.

После заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже на тошноту и обильную рвоту пожаловались триатлонисты Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина. Оба они подчеркнули, что наглотались воды.

Международный союз триатлона указывал организаторам, что река недостаточно чистая для проведения заплывов. Организация представила результаты исследований проб , взятых по предстоящему маршруту. Но после переноса заплыва его все же провели.

Индивидуальный женский заплыв на 200 метров во время Олимпийских игр в Париже закончился обмороком для спортсменки из Словакии Тамары Потоцкой. Ей стало плохо при выходе из бассейна. По данным сайта TF1 , спортсменку в кислородной маске на носилках доставили в одну из больниц Парижа.