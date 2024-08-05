Швейцарские триатлонисты подхватили в Париже кишечную инфекцию

Сначала стало известно о выходе Бриффода из олимпийской гонки. Главный медицинский директор Swiss Olympic Ханспетер Бетшарт заявил, что у спортсмена диагностировали желудочно-кишечную инфекцию. Неопровержимых доказательств того, что он подхватил ее во время заплыва по Сене, специалист не нашел.

«Опрос моих коллег из других стран до сих пор не выявил роста заболеваемости желудочно-кишечными заболеваниями среди спортсменов, стартовавших в индивидуальной гонке в прошлую среду», - сказал доктор.

Бриффода решили заменить на Вестерманна, который поехал в Париж в качестве запасного участника. Однако 4 августа стало известно, что он тоже заболел. Пресс-служба комитета сообщила, что в отличие от своего предшественника, этот триатлонист не участвовал в тестовом заплыве по Сене. Его заменит Сильвен Фридланс.

Кроме швейцарских триатлонистов после заплыва по Сене в больницу увезли Клэр Мишель из Бельгии. Ее коллега по команде Жольен Вермейлен пожаловалась на качество воды и заявила, что видела под мостом через реку нечто, о чем «не следует слишком много думать».