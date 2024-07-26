26 июля 2024, 13:55

Сбой в работе скоростных поездов во Франции произошел из-за «саботажа»

Global Look Press
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Власти Франции назвали саботажем умышленное нарушение движения высокоскоростных поездов в день церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Правительство <…> осуждает преступные операции саботажа в день, когда люди отправляются на каникулы, и в день церемонии открытия Олимпийских игр», - передали журналисты.

Злоумышленники подожгли релейные шкафы около путей, а также перерезали и подожгли кабели. Три возгорания произошло за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады, что привело к значительным задержкам в работе транспорта, сообщило издание Le Figaro. Стоимость билетов полностью возместят пассажирам. Происшествия назвали «саботажем» на линиях SNCF.

Ранее BFMTV отмечал, что возможны изменения во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за возможных ливней. Организаторы планировали разные сценарии проведения торжества.

Олимпиада должна начаться с церемонии открытия на Сене. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу. Но по прогнозу метеорологов, общее количество осадков с 18:00 до 19:00 составит 40% , а к 23:00 возрастет до 48%.

Работа Поезда Франция Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 12:04
«Всем большой удачи». Костомаров обратился к участвующим в Олимпиаде теннисистам из РФ
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к российским теннисистам, выступающим на Играх в Париже. Слова фигуриста привело издание Sport24.

Спортсмен заявил, что будет следить за состязаниями.

«И Даниил Медведев, и девочки наши - всем большой удачи, а лучше побед», - сказал Костомаров.

Он привал теннисистов доказать и показать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов. Костомаров добавил, что постарается следить и за другими видами спорта в свободное время. При этом интерес к Олимпиаде в целом снизился, заключил фигурист.

На Игры в Париж отправились 15 спортсменов из России в нейтральном статусе. Атлеты сразятся за семь комплектов медалей в теннисе, гребле и прыжках.

Спортсмены Теннис Роман Костомаров Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 11:42
Метеорологи спрогнозировали ливень во время открытия Игр в Париже
РИА «Новости»
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Французские метеорологи спрогнозировали неблагоприятные погодные условия во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.

Общее количество осадков с 18:00 до 19:00 составит 40%, а к 23:00 возрастет до 48%. Выпадет до 25-30 миллиметров осадков.

Олимпиада 2024 года начнется с церемонии открытия на Сене. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу.

На церемонии выступят певицы Селин Дион и Леди Гага. Затем стартуют соревнования, они продлятся 16 дней.

Однако властям Парижа не удастся показать достойный уровень соревнований , считают спортсмены. Ранее участники Олимпиады пожаловались на недостаток еды. Для атлетов также установили экологичные « антисекс-кровати », сделанные из картона.

Еда Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024 Реки Селин Дион
26 июля 2024, 10:18
Спортсмены из России смогут претендовать на семь комплектов наград Олимпиады-2024
Global Look Press
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На Олимпиаду в Париж отправились 15 российских спортсменов под нейтральным флагом. Они поборются за семь комплектов медалей в теннисе, прыжках и гребле, сообщил РБК.

Международный олимпийский комитет выделил России квоту не более 55 человек при условии выступления в нейтральном статусе. Однако большинство завоевавших лицензию спортсменов не допустили либо они сами снялись с участия.

В результате на соревнования поехали лишь 15 человек, а именно семь теннисистов, по три гребца и велосипедиста, один пловец и прыгунья на батуте. Они смогут претендовать на семь комплектов наград в трех видах спорта - теннисе, гребле на байдарках и каноэ, прыжках на батуте.

Церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет вечером 26 июля, сообщил RT. Россияне смогут посмотреть Игры на сайте МОК, так как отечественные телеканалы решили не проводить трансляцию.

Спортсмены Париж Франция Олимпиада в Париже — 2024
25 июля 2024, 18:10
Комиссия CAS признала верным решение о дисквалификации Валиевой на Олимпиаде в Пекине
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Слушания по делу российских спортсменов прошли 12 июля. Международный союз конькобежцев (ISU), который лишил фигуристку Камилу Валиеву золотой медали командного турнира, поддержал решение суда.

Апелляции в CAS подавали российские фигуристы , Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания Канады и Федерация фигурного катания на коньках России.

Последняя выставила заявление, в котором высказала свое разочарование из-за решения суда. В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что спортсмены завоевали свои медали в чистой и честной борьбе, сообщил RT.

Валиеву дисквалифицировали с соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. В командном зачете на Олимпиаде золото присудили США, серебро - Японии, а бронзу - России.

Спортсмены Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева

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