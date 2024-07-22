Российский пловец Сомов прибыл в Париж для участия в Олимпиаде

Сомов - единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде. На поездку во Францию также рассчитывала чемпионка мира Юлия Ефимова, но она не выполнила квалификационный норматив. Другие пловцы из России отказались от участия в Играх из-за требований МОК выступать в нейтральном статусе.

Брассист Сомов живет в США. Он давно не появлялся на чемпионатах России, но в мае 2024 года неожиданно заявил о себе: во время соревнований в Атланте на «стометровке» финишировал с третьим временем мирового сезона - 58,72. После этого 25-летний пловец получил приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в Играх.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаду в нейтральном статусе отправятся 15 российских спортсменов. Основу делегации составят теннисисты Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

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