Российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде в Париже

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Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

«Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно - никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», - сказал Иванов.

МОК 15 июня опубликовал на официальном сайте имена первых 14 российских атлетов , допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.

Квотные места распределят между спортсменами из других государств, если в некоторых видах соревнований количество допущенных к участию атлетов окажется меньше числа заработанных квот, сообщили «Известия».