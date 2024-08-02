02 августа 2024, 19:11

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады

Global Look Press
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Выступающие в нейтральном статусе российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале женского парного разряда Олимпийских игр в Париже. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2.

Выход в полуфинал стал гарантией получения россиянками наград. Номинал медалей теперь зависит от итогов их встречи с итальянскими теннисистками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева и Шнайдер стали последними представителями России в олимпийском теннисном турнире.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Мирра Андреева занимает 23-е место в одиночном разряде и 95-е в парном. При этом по итогам прошлого сезона организация назвала россиянку самым лучшим новичком.

Шнайдер занимает 24-е место в мировом рейтинге как одиночка и 65-е место в паре. Для нее этот сезон стал удачным после того, как она завоевала три трофея на соревнованиях Женской теннисной ассоциации в одиночном турнире и еще один в парном.

Теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр, уступив канадскому спортсмену Феликсу Оже-Альяссиме. Также неудачно россиянин выступил в парном разряде и миксте.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что, несмотря на поражения на соревнованиях, Медведев останется лицом российского спорта. Он добавил, что благодарен теннисисту за его борьбу до последнего.

Спортсмены Россия Теннис Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 17:48
Словацкая спортсменка потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде
Global Look Press
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Индивидуальный женский заплыв на 200 метров во время Олимпийских игр в Париже закончился обмороком для спортсменки из Словакии Тамары Потоцкой. Ей стало плохо при выходе из бассейна. По данным сайта TF1, спортсменку в кислородной маске на носилках доставили в одну из больниц Парижа.

Организаторы соревнований заявили, что Потоцкая находится в сознании, но пока останется под наблюдением врачей.

Представитель делегации Словакии объяснил, что у спортсменки начался приступ астмы, от которых она страдает всю жизнь.

«В отделении неотложной помощи ей поставили аппарат искусственной вентиляции легких, и она смогла общаться. В ближайшее время она останется в больнице», - заявил собеседник журналистов.

В заплыве Потоцкая пришла к финишу седьмой с результатом две минуты 14 секунд. Такой результат не позволит ей пройти дальше, поэтому из соревнований спортсменка выбыла.

После заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже на тошноту и обильную рвоту пожаловались триатлонисты Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина. Оба они подчеркнули, что наглотались воды.

Международный союз триатлона указывал организаторам, что река недостаточно чистая для проведения заплывов. Организация представила результаты исследований проб , взятых по предстоящему маршруту. Но после переноса заплыва его все же провели.

Индивидуальный женский заплыв на 200 метров во время Олимпийских игр в Париже закончился обмороком для спортсменки из Словакии Тамары Потоцкой. Ей стало плохо при выходе из бассейна. По данным сайта TF1 , спортсменку в кислородной маске на носилках доставили в одну из больниц Парижа.

Спортсмены Париж Врачи Словакия Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 15:25
Флаг России появился в трансляции Олимпиады из-за незнания истории
РИА «Новости»
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Транслирующий соревнования Олимпийских игр в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Внимание на это обратило РИА «Новости».

Но если фамилию мирового рекордсмена проиллюстрировали флагом Советского Союза, то около данных олимпийского чемпиона появился российский флаг. Хотя Литвинов установил свой рекорд на Играх в Сеуле в 1988 году.

Это уже второй случай появления российского триколора в трансляции Олимпийских игр в Париже. Ранее государственный флаг появился на плашке с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой после старта заплыва на дистанции в 200 метров.

На проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета они участвуют в нейтральном статусе без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.

Перед началом метания молота на экране появилась иллюстрация мирового и олимпийского рекордов, установленных советскими спортсменами Юрием Седых и Сергеем Литвиновым.

Спортсмены Рекорды Россия Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 14:23
Олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений — Песков
Global Look Press
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Олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые стали граничить с извращениями. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он оценил скандал вокруг победы в боксерском поединке спортсменки из Алжира Иман Хелиф. В прошлом году она провалила биохимический тест из-за выявления в организме мужской хромосомы, что привело к слухам о трансгендерности Хелиф.

«Мы бы предпочли видеть старый добрый МОК со старым добрым классическим мировоззрением, с идеями олимпизма, в которых свое важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали. Бой не смотрели, честно говоря, особого желания нет», - признался Песков.

Боксерский поединок на Олимпийских играх со спортсменкой из Алжира закончился на 46-й секунде после начала. Соперница Хелиф итальянка Анжела Карини ушла с ринга в слезах, отказавшись продолжать бой.

Президент Сербии Александр Вучич назвал прошедший бой безумием. Он пояснил, что не может представить себе мир, когда мужчины, избивающие женщин, получают за это медали.

Кремль Спортсмены Скандалы Дмитрий Песков Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 00:19
«Мужчины избивают женщин». Вучич ответил на скандал с боксером на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал победу представителя Алжира над женщиной-боксером из Италии на Олимпиаде во Франции. Сербский лидер заявил, что «миром стало править безумие». Его процитировало РИА «Новости».

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали», - отметил он.

Во время общения с журналистами Вучич также заявил, что «все посходили с ума».

Ранее итальянка Анджела Карини проиграла в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады в бою против представительницы Алжира Иман Хелиф.

Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 двум трансгендерам - представительнице Алжира Иман Хелиф и тайваньской спортсменке Линь Юйтин.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее признался, что отменил поездку на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Реджеп Эрдоган Бокс Сербия ЛГБТ Франция Международный олимпийский комитет Александр Вучич

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