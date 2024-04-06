«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. <…> Каждый спортсмен, каждая федерация решает самостоятельно», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он назвал неприемлемым ситуацию, когда спортсменов «заставляют отрекаться от чего-то», но напомнил, что Международный олимпийский комитет пообещал не принуждать их подписывать отказы.

Так Песков прокомментировал предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил: украинская сторона будет настаивать на том, чтобы россияне и белорусы, участвующие в Олимпиаде, отказывались от поездки на Игры дружбы.