Российские спортсмены сами примут решение по участию в ОИ — Песков
Российские спортсмены сами решат, ехать ли на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. <…> Каждый спортсмен, каждая федерация решает самостоятельно», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Он назвал неприемлемым ситуацию, когда спортсменов «заставляют отрекаться от чего-то», но напомнил, что Международный олимпийский комитет пообещал не принуждать их подписывать отказы.
Так Песков прокомментировал предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх.
Ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил: украинская сторона будет настаивать на том, чтобы россияне и белорусы, участвующие в Олимпиаде, отказывались от поездки на Игры дружбы.