02 апреля 2024, 17:38

Российские гребцы не поедут на Олимпийские игры в Париже

РИА «Новости»
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Российские гребцы не будут участвовать в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже. Об этом информировала пресс-служба Федерации гребного спорта страны (ФГСР).

Решение принял тренерский штаб сборной вместе со спортсменами по итогам обсуждения на общем собрании. Его поддержали в президиуме Федерации гребного спорта России.

Президент федерации Алексей Свирин пояснил, что сложившаяся ситуация противоречит «всем спортивным нормам и законам», а спортсмены чувствительны к всевозможным заявлениям, высказываниям и дополнительным условиям. Он подчеркнул, что российские гребцы хотели бы участвовать в международных состязаниях, но на общих и законных основаниях.

«Когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства, <…> положительного решения быть не может», - процитировала Свирина пресс-служба ФГСР.

Ранее спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые и серебряную медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.

Спортсмены Россия Олимпиада в Париже — 2024
21 марта 2024, 10:52
Чернышенко призвал россиян ехать на Олимпиаду, несмотря на условия МОК
Unsplash
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Международный олимпийский комитет создал для российских спортсменов такие условия, что почти никто из них не сможет поехать на Олимпиаду в Париже. На это указал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не может поехать, отобраться. Осталось всего несколько видов спорта, представители которых еще могут поехать, но это будут решать международные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) вместе», - процитировало его РИА «Новости».

По мнению Чернышенко, тем, у кого есть возможность, «наверное, надо ехать».

Ранее МОК утвердил флаг для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх, под которым будут выступать россияне и белорусы. Полотнище выполнено в бирюзовом цвете, в центре в белом круге - аббревиатура AIN («Индивидуальный нейтральный атлет»). Комитет также утвердил гимн для спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
08 марта 2024, 17:55
МОК анонсировал заседание по вопросу участия россиян в открытии Олимпиады
Pxhere
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Международный олимпийский комитет обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вопрос поднимут на заседании исполкома, которое пройдет с 19 по 21 марта в Лозанне, сообщило агентство Reuters.

«На сегодняшний день нет запрета на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Игр», - заявил председатель координационной комиссии МОК Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

Ранее Международный паралимпийский комитет озвучил строгие критерии отбора россиян и белорусов на участие в Паралимпийских играх в Париже.

Накануне, 7 марта, президент МОК Томас Бах заявил, что российские власти якобы «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Баха, указав на политизацию комитета.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет
06 марта 2024, 16:05
Россиянам назвали условия участия в Паралимпийских играх 2024 года
РИА «Новости»
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Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Список условий появился на сайте организации.

Отмечается, что спортсмены должны соответствовать «строгим критериям отбора». В частности, они будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и участвовать в соревнованиях в форме, одобренной комитетом, без национальных цветов, флагов, названия страны, национальной эмблемы, символов и обозначений. Нейтральным спортсменам предстоит соревноваться под белым флагом с черными буквами, обозначающими NPA. Гимны России и Белоруссии на Играх не прозвучат, использование государственных флагов вблизи любых связанных с соревнованиями объектов запрещается.

Медали, полученные российскими и белорусскими спортсменами, не занесут в таблицу медалей Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

Спортсменов и «вспомогательный персонал», которые активно поддерживали спецоперацию, к состязаниям не допустят. Это касается и тех, кто работает по контракту с российскими или белорусскими военными либо органами национальной безопасности.

В декабре Международный олимпийский комитет разрешил прошедшим квалификацию спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Спортсмены Белоруссия Париж Россия Олимпийские игры в Париже — 2024

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