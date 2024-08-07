Российские фигуристы потребовали отменить церемонию награждения медалями за Игры-2022

Пловцы получили разрешение на тренировки в Сене, качество воды которой организаторы Олимпиады признали удовлетворительным. Но некоторые пловцы не горят желанием погружаться в реку, сообщило агентство Associated Press.

Двухчасовая тренировка прошла утром, дав спортсменам единственную возможность ознакомиться с живописным маршрутом, пролегающим через центр французской столицы. Но несколько участников засомневались в реальной безопасности подобного плавания.

«Никто не хочет заболеть», - сказал австрийский пловец Феликс Аубек.

По словам спортсмена, те, кто утверждают, что не боятся плавать в Сене, - лгут. Он добавил, что искренне надеется, что вода в реке все же безопасна.

Купание в реке было запрещено с 1923 года, напомнил RT. Перед Олимпиадой власти Парижа провели очистку Сены и перестроили систему сброса сточных вод.

Ранее несколько спортсменов не на шутку испугались за свое здоровье после плавания в Сене. Бельгийская триатлонистка подхватила кишечную инфекцию. Политик Флориан Филиппо заявил, что власти Франции вложили в кампанию по очистке Сены перед Олимпиадой 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия, после дождей река снова стала грязной. Из-за этого соревнования по триатлону в Париже даже думали отменить.