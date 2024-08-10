Провалившая гендерный тест боксерша стала олимпийским чемпионом

Хелиф одолела китаянку Ян Лю в финале соревнований категории до 66 килограмм. Ее победа принесла Алжиру вторую золотую медаль после гимнастки Кайлии Немур.

После турнира Хелиф обратилась к болельщикам и заявила, что у нее есть враги, которые «не могут переварить ее успех». Она добавила, что шла к победе восемь лет.

«Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина», - отметила спортсменка.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак назвал нечестным участие в женских соревнованиях по боксу спортсменок, которых дисквалифицировали за несоответствие критериям женского пола. Помимо Хелиф, к Олимпиаде допустили тайваньскую боксершу Линь Юйтин, ДНК-тест которой показал, что биологически она является мужчиной.