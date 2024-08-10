10 августа 2024, 09:44

Провалившая гендерный тест боксерша стала олимпийским чемпионом

Unsplash
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Алжирская спортсменка Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, стала победительницей женского боксерского турнира летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хелиф одолела китаянку Ян Лю в финале соревнований категории до 66 килограмм. Ее победа принесла Алжиру вторую золотую медаль после гимнастки Кайлии Немур.

После турнира Хелиф обратилась к болельщикам и заявила, что у нее есть враги, которые «не могут переварить ее успех». Она добавила, что шла к победе восемь лет.

«Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина», - отметила спортсменка.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак назвал нечестным участие в женских соревнованиях по боксу спортсменок, которых дисквалифицировали за несоответствие критериям женского пола. Помимо Хелиф, к Олимпиаде допустили тайваньскую боксершу Линь Юйтин, ДНК-тест которой показал, что биологически она является мужчиной.

Спортсмены Бокс Олимпиада в Париже — 2024
09 августа 2024, 16:33
«Это нечестно». Соревнования трансгендеров с женщинами назвали в Польше недопустимыми
Unsplash
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Соревнования проваливших гендерный тест спортсменов с женщинами являются изначально нечестными. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак, его процитировало РИА «Новости».

Он прокомментировал состязания по боксу, в которых участвовала провалившая гендерный тест боксерша Линь Юйтин с Тайваня. Босак напомнил, что спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года за то, что она не соответствовала критериям женского пола.

«По моему мнению, если кто-то имеет мужское генетическое устройство, то не должно быть так, чтобы он соревновался с женщинами, ибо это нечестно», - подчеркнул он.

Также вице-спикер сейма поддержал польских боксерш и пожелал, чтобы одна из них «вломила» противнику в рамках соревнований.

Ранее итальянская спортсменка Анджела Карини объявила о своем уходе из бокса. На этот шаг она решилась после того, как проиграла на Олимпиаде в Париже трансгендерному * спортсмену Иман Хелиф, сообщил RT.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Бокс Женщины Польша
09 августа 2024, 15:53
Появился список звезд, которые выступят на закрытии Олимпиады в Париже
Global Look Press
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Рок-группа Red Hot Chili Peppers, рэпер Снуп Догг и певица Билли Айлиш выступят на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источники.

По информации СМИ, на церемонии покажут заготовленные клипы, а также живые выступления звезд. Подбор звезд связан с тем, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Церемония закрытия пройдет 11 августа. Мероприятие начнется на «Стад де Франс» в 22:00 по московскому времени.

Также в церемонии примет участие американский актер Том Круз. Артист подготовит грандиозный трюк , а также покажет ролик о том, как он путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США.

США Париж Франция Актеры Билли Айлиш Олимпиада в Париже — 2024
09 августа 2024, 12:07
Судьи отказались жать руки сербским баскетболистам после матча Олимпиады
Unsplash
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Американским баскетболистам не нужна была помощь от судей, которую они получили во время полуфинального матча на Олимпиаде против сборной Сербии. Об этом заявил сербский игрок Богдан Богданович. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

После третьего отрезка игры американцы уступали 13 очков, но в финальной четверти отыгрались и одержали победу со счетом 95:91.

«Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли. Даже если некоторые решения были не за нас. Мы пытались с ними говорить. Вы видели - после матча они просто моментально ушли», - заявил Богданович.

По его словам, они даже не стали пожимать руки сербским баскетболистам.

Теперь США предстоит игра за золотую медаль против сборной Франции.

Ранее стало известно, что в перерыве этого матча показали фрагмент балета «Лебединое озеро».

США Баскетбол Сербия Олимпиада в Париже — 2024
08 августа 2024, 11:08
Эфиопский спортсмен потерял сознание во время забега на Олимпиаде в Париже
Unsplash
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Эфиопский спортсмен Ламеха Гирма, мировой рекордсмен в беге с препятствиями на 3000 метров, потерял сознание во время олимпийского забега. Об этом сообщило французское издание L’Equipe.

Бегун задел ногой барьер, когда до финиша оставалось около 200 метров, и жестко упал на землю, потеряв сознание. Его быстро эвакуировали. Через несколько минут Гирма пришел в себя и сейчас находится в клинике в Париже. Его жизни больше ничего не угрожает.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с соревнований , поругавшись с охраной стадиона и получив травму на разминке.

Эфиопский спортсмен Ламеха Гирма, мировой рекордсмен в беге с препятствиями на 3000 метров, потерял сознание во время олимпийского забега. Об этом сообщило французское издание L’Equipe.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024

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