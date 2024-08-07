Провалившая гендерный тест алжирская боксерша вышла в финал Олимпиады

Хелиф назвала выход в финал подарком для всех алжирцев и рассказала, что заслужила свои победы.

«Для меня важно только оставаться на уровне. Давать своим людям то, чего они заслуживают. Я знаю, что я талантливый человек», - указала спортсменка.

Перед началом чемпионата боксерша провалила гендерный тест, , но ее все равно допустили до соревнований. В полуфинале она победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда, а в 1/8 финала - итальянку Анджелу Карини.

Поединки с ее участием вызвали большой общественный резонанс. После боя с Хелиф Карини заявила о завершении карьеры. Она расплакалась и ушла с ринга на 46-й секунде. Спортсменка призналась, что не может драться с таким соперником.