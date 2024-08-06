«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», - заявил он на своей странице в соцсети Facebook*.

Политика возмутило, что заработанную честным трудом медаль отозвали. Он назвал подобные действия недопустимыми.

Летние Олимпийские игры, ставшие 33-ми по счету, проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Расходы на проведение Олимпиады с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро.

Но главное спортивное мероприятие не обходится без казусов: церемония открытия вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия трансвеститов **, которые изображали тайную вечерю, несколько спортсменов не на шутку испугались за свое здоровье после плаванья в Сене, а некоторые пожаловались на еду с червями.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.