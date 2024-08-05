Польскую спортсменку допустили до Олимпиады, несмотря на положительную допинг-пробу

В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой обнаружили клостебол. Спортивный арбитражный суд признал, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, но позже все же позволил ей продолжать участие в соревнованиях.

В ходе разбирательств выяснилось, что допинг попал в организм гребчихи в ходе «контакта с лекарством для ее собаки».

«Учитывая очень низкое содержание вещества в организме спортсменки, суд пришел к выводу, что она не получила никакой конкурентной выгоды», - говорится в сообщении.

Дорота Боровска имеет в своем активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионата мира, а также золото и серебро чемпионата Европы.

Ранее швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн подхватили в Париже кишечную инфекцию и не смогли принять участие в эстафете.