05 августа 2024, 13:51

Польскую спортсменку допустили до Олимпиады, несмотря на положительную допинг-пробу

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Польская гребчиха на каноэ Дорота Боровска сможет участвовать в Олимпийских играх в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по допингу в своем релизе.

В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой обнаружили клостебол. Спортивный арбитражный суд признал, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, но позже все же позволил ей продолжать участие в соревнованиях.

В ходе разбирательств выяснилось, что допинг попал в организм гребчихи в ходе «контакта с лекарством для ее собаки».

«Учитывая очень низкое содержание вещества в организме спортсменки, суд пришел к выводу, что она не получила никакой конкурентной выгоды», - говорится в сообщении.

Дорота Боровска имеет в своем активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионата мира, а также золото и серебро чемпионата Европы.

Ранее швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн подхватили в Париже кишечную инфекцию и не смогли принять участие в эстафете.

Польша Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 10:54
Швейцарские триатлонисты подхватили в Париже кишечную инфекцию
Unsplash
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Триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн не смогут принять участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2024 в Париже. Оба спортсмена подхватили кишечную инфекцию, хотя только один из них плавал в Сене, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Швейцарии.

Сначала стало известно о выходе Бриффода из олимпийской гонки. Главный медицинский директор Swiss Olympic Ханспетер Бетшарт заявил, что у спортсмена диагностировали желудочно-кишечную инфекцию. Неопровержимых доказательств того, что он подхватил ее во время заплыва по Сене, специалист не нашел.

«Опрос моих коллег из других стран до сих пор не выявил роста заболеваемости желудочно-кишечными заболеваниями среди спортсменов, стартовавших в индивидуальной гонке в прошлую среду», - сказал доктор.

Бриффода решили заменить на Вестерманна, который поехал в Париж в качестве запасного участника. Однако 4 августа стало известно, что он тоже заболел. Пресс-служба комитета сообщила, что в отличие от своего предшественника, этот триатлонист не участвовал в тестовом заплыве по Сене. Его заменит Сильвен Фридланс.

Кроме швейцарских триатлонистов после заплыва по Сене в больницу увезли Клэр Мишель из Бельгии. Ее коллега по команде Жольен Вермейлен пожаловалась на качество воды и заявила, что видела под мостом через реку нечто, о чем «не следует слишком много думать».

Спортсмены Париж Болезни Франция Швейцария Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 10:41
Американский спринтер победил на Олимпиаде, опередив серебряного призера на 0,005 секунды
РИА «Новости»
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Американский бегун Ноа Лайлс победил в забеге на 100 метров на Олимпиаде. Он опередил серебряного призера на 0,005 секунды.

Лайлс - шестикратный чемпион мира по легкой атлетике. На стометровке на Олимпийских играх в Париже он финишировал вместе с ямайцем Кишаном Томпсоном. Чтобы определить победителя, судьям потребовался фотофиниш.

Американец обошел Томпсона на пять тысячных секунды. Его результат - 9,784, тогда как у ямайца - 9,789. Бронза досталась американцу Фреду Керли.

Это первая победа 27-летнего Лайлса на Олимпийских играх. На Играх в Токио он взял бронзу в забеге на 200 метров.

Первую медаль на Олимпиаде в Париже для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они уступили в финале итальянкам и заняли второе место. После матча в кулуарах устроили пресс-конференцию со спортсменками.

Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток с медалям.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 20:09
Велогонщик прервал групповой заезд на Олимпиаде для посещения туалета
РИА «Новости»
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Сильное желание посещения туалета лишило вероятной победы на Олимпийских играх немецкого велогонщика Нильса Политта. Он прервал шоссейный групповой заезд и ушел в уборную кафе «Две мельницы», известное, как место съемок фильма «Амели». Об этом сообщил французский новостной сайт Actu.

По данным журналистов, вышедшего из кафе спортсмена зрители приветствовали аплодисментами. В результате Политт занял только 70-е место, отстав от лидера на 20 минут. Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул, заработавший вторую золотую медаль на соревнованиях.

Немецкий спортсмен в беседе с журналистами признался, что сам не понял, что произошло с его организмом. Он пояснил, что ему резко стало плохо и начались сильные боли в желудке.

«Было противно, но у меня не было другого выбора, кроме как остановиться. Со мной такое впервые», - признался Политт.

Он добавил, что для него случившееся стало огромной потерей, потому что в середине пути он находился в составе лидеров и рассчитывал на получение награды.

Сегодня же испанский теннисист Карлос Алькарас расплакался на олимпийском корте после поражения от серба Новака Джоковича в финале соревнований. Комментируя полученную серебряную медаль он пообещал, что получит олимпийское золото через четыре года.

Для Джоковича победа в Париже стала первой золотой медалью Олимпийских игр. До этого он выиграл только бронзу на Играх 2008 года в Пекине.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 18:50
Новак Джокович впервые победил в финале Олимпиады
РИА «Новости»
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Сербский теннисист Новак Джокович впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. В финале соревнований в Париже он одолел испанца Карлоса Алькараса и заработал золотую медаль.

Встреча теннисистов закончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Кроме победы на Олимпиаде, Джокович также вырвался вперед по общему количеству побед над Алькарасом в своей карьере (4-3).

В мировом рейтинге серб также впереди и находится на втором месте. Испанец Алькарас расположился на строчку ниже.

Бронзовым призером Олимпийских игр в мужском одиночном разряде стал итальянский теннисист Лоренцо Музетт, победивший канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее в финал пробилась пара российских теннисисток - Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В полуфинале они обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Теперь им предстоит сразиться за золото с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Спортсмены Париж Теннис Олимпиада в Париже — 2024

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