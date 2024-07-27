Поближе к бассейну. Корейские пловцы уехали из олимпийской деревни

Шестеро спортсменов перебрались в гостиницу, находящуюся в пешей доступности от Олимпийского бассейна в районе Нантер. Двое из них пожаловались на неудобства, связанные с транспортной системой французской столицы. По их словам, до бассейна приходится ехать в душном автобусе целых 40-45 минут.

«В четверг у нас ушло более полутора часов», - подчеркнул один из пловцов.

Ранее во время церемонии открытия Олимпийских Игр организаторы случайно вывесили флаг в перевернутом виде. Видео с конфузом мгновенно разлетелось в соцсетях и стало самым обсуждаемым событием.