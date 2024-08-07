07 августа 2024, 13:45

Пловцы отказались от тренировок в Сене перед марафоном

РИА «Новости»
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Пловцы получили разрешение на тренировки в Сене, качество воды которой организаторы Олимпиады признали удовлетворительным. Но некоторые пловцы не горят желанием погружаться в реку, сообщило агентство Associated Press.

Двухчасовая тренировка прошла утром, дав спортсменам единственную возможность ознакомиться с живописным маршрутом, пролегающим через центр французской столицы. Но несколько участников засомневались в реальной безопасности подобного плавания.

«Никто не хочет заболеть», - сказал австрийский пловец Феликс Аубек.

По словам спортсмена, те, кто утверждают, что не боятся плавать в Сене, - лгут. Он добавил, что искренне надеется, что вода в реке все же безопасна.

Купание в реке было запрещено с 1923 года, напомнил RT. Перед Олимпиадой власти Парижа провели очистку Сены и перестроили систему сброса сточных вод.

Ранее несколько спортсменов не на шутку испугались за свое здоровье после плавания в Сене. Бельгийская триатлонистка подхватила кишечную инфекцию. Политик Флориан Филиппо заявил, что власти Франции вложили в кампанию по очистке Сены перед Олимпиадой 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия, после дождей река снова стала грязной. Из-за этого соревнования по триатлону в Париже даже думали отменить.

Париж Олимпиада в Париже — 2024 Реки
07 августа 2024, 10:46
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша вышла в финал Олимпиады
Unsplash
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Провалившая гендерные тесты алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Хелиф назвала выход в финал подарком для всех алжирцев и рассказала, что заслужила свои победы.

«Для меня важно только оставаться на уровне. Давать своим людям то, чего они заслуживают. Я знаю, что я талантливый человек», - указала спортсменка.

Перед началом чемпионата боксерша провалила гендерный тест, , но ее все равно допустили до соревнований. В полуфинале она победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда, а в 1/8 финала - итальянку Анджелу Карини.

Поединки с ее участием вызвали большой общественный резонанс. После боя с Хелиф Карини заявила о завершении карьеры. Она расплакалась и ушла с ринга на 46-й секунде. Спортсменка призналась, что не может драться с таким соперником.

Спортсмены Бокс ЛГБТ Олимпиада в Париже — 2024
06 августа 2024, 19:00
Премьер Румынии решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр
РИА «Новости»
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался ехать на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже. Он пошел на этот шаг в знак протеста из-за лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзовой медали в вольных упражнениях.

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», - заявил он на своей странице в соцсети Facebook*.

Политика возмутило, что заработанную честным трудом медаль отозвали. Он назвал подобные действия недопустимыми.

Летние Олимпийские игры, ставшие 33-ми по счету, проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Расходы на проведение Олимпиады с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро.

Но главное спортивное мероприятие не обходится без казусов: церемония открытия вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия трансвеститов **, которые изображали тайную вечерю, несколько спортсменов не на шутку испугались за свое здоровье после плаванья в Сене, а некоторые пожаловались на еду с червями.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Париж Румыния Олимпиада в Париже — 2024
06 августа 2024, 16:13
Британский пловец Пити рассказал о червях в еде, подаваемой в Олимпийской деревне
pxhere.com
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Трехкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити сообщил, что спортсмены находят червей в рыбе, подаваемой в Олимпийской деревне. Об этом он рассказал изданию Daily Mail.

По словам спортсмена, качество питания не соответствует тому уровню, который ожидают профессиональные спортсмены. Пити отметил скудный рацион на Играх в Париже. Он указал на длинные очереди за едой и отсутствие мяса.

«Я хочу есть мясо, мне необходимо мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Рыба мне тоже нравится, но некоторые находят в ней червей. Это неприемлемо», - рассказал спортсмен.

Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на Играх в Париже, после чего его тест на коронавирус оказался положительным.

Ранее спортсмен и болельщики Олимпиады несколько раз показывали и жаловались на преступность, антисанитарию, отравления, кишечные инфекции, неудобные кровати и отсутствие продуктовой доставки в Париже.

Еда Скандалы Олимпиада в Париже — 2024
06 августа 2024, 11:57
Триатлонистка Шабалина рассказала о приеме антимикробного препарата после заплыва в Сене
pxhere.com
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Участница Олимпийских игр триатлонистка Екатерина Шабалина проходила курс приема антимикробного препарата после возвращения из Парижа. Об этом она рассказала ТАСС.

По ее словам, только после лечения она начала чувствовать себя лучше. Шабалина, представляющая Казахстан на Играх в Париже, заявила, что вода в Сене была «далеко не чистой».

«Насколько мне известно, атлетки из других стран, которые выступали со мной, также высказали аналогичное мнение», - добавила она.

Одиночные олимпийские соревнования по триатлону прошли 31 июля, а плавательная часть состоялась в реке Сена. Тренировочные мероприятия для триатлонистов были отменены 28 и 29 июля из-за загрязнения реки, вызванного дождями. Тридцатого июля организаторы перенесли мужские соревнования на день по той же причине.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что заплыв в Сене может быть смертельно опасным для олимпийцев.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024

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