31 мая 2024, 14:30

Переехавшие в США российские фехтовальщики не будут участвовать в Олимпиаде

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида, переехавшие в США, не вошли в состав американской команды на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказали в Федерации фехтования Соединенных Штатов.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», - констатировали там.

О том, что спортсмены могут выступить в составе американской команды, сообщалось в январе. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США пообещали поддержать их. Фехтовальщики запустили процедуру ускоренного получения гражданства США. При этом Международный олимпийский комитет указывал на то, что участник Олимпиады должен быть гражданином страны олимпийского комитета, выдвигающего его на соревнования.

В 2023 году Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск в России. Как оказалось, шпажист Сергей Бида и его жена - военнообязанные: она сотрудница Минобороны, он - офицер Росгвардии. Их разыскивали за «самовольное оставление части или места службы». Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы.

Сергей Бида - серебряный призер Олимпиады 2020 года, также на его счету призовые места чемпионата мира и победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида - призер чемпионата мира. Константин Лоханов входил в состав сборной РФ на Олимпиаде в Токио и побеждал на юниорских чемпионатах мира.

США Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
07 апреля 2024, 20:53
Федерация тенниса России ответила на критику игроков, желающих поехать на ОИ
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Высказывания некоторых спортивных деятелей об участии российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе являются необдуманными и неправильными. Такое заявление сделала Федерация тенниса России (ФТР). Документ разместили на официальном сайте организации.

В федерации отметили, что в последнее время в спорте сложилась сложная обстановка, в которой «легко потерять ориентиры и начать искать крайних».

«Высказывания некоторых участников <…> переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов. Поэтому мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью», - говорится в заявлении.

В ФТР отметили, что и без флага все знают, за какую страну выступают атлеты. Никто из российских теннисистов не поменял гражданство ради международных соревнований, подчеркнули в ФТР.

Глава ОКР Станислав Поздняков ранее назвал российских теннисистов , согласившихся выступать в нейтральном статусе, «командой иноагентов», которые занимаются «индивидуальным олимпийским предпринимательством».

Спортсмены Россия Теннис Олимпиада в Париже — 2024
06 апреля 2024, 13:27
Российские спортсмены сами примут решение по участию в ОИ — Песков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские спортсмены сами решат, ехать ли на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. <…> Каждый спортсмен, каждая федерация решает самостоятельно», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он назвал неприемлемым ситуацию, когда спортсменов «заставляют отрекаться от чего-то», но напомнил, что Международный олимпийский комитет пообещал не принуждать их подписывать отказы.

Так Песков прокомментировал предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил: украинская сторона будет настаивать на том, чтобы россияне и белорусы, участвующие в Олимпиаде, отказывались от поездки на Игры дружбы.

Спортсмены Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
02 апреля 2024, 17:38
Российские гребцы не поедут на Олимпийские игры в Париже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские гребцы не будут участвовать в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже. Об этом информировала пресс-служба Федерации гребного спорта страны (ФГСР).

Решение принял тренерский штаб сборной вместе со спортсменами по итогам обсуждения на общем собрании. Его поддержали в президиуме Федерации гребного спорта России.

Президент федерации Алексей Свирин пояснил, что сложившаяся ситуация противоречит «всем спортивным нормам и законам», а спортсмены чувствительны к всевозможным заявлениям, высказываниям и дополнительным условиям. Он подчеркнул, что российские гребцы хотели бы участвовать в международных состязаниях, но на общих и законных основаниях.

«Когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства, <…> положительного решения быть не может», - процитировала Свирина пресс-служба ФГСР.

Ранее спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые и серебряную медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.

Спортсмены Россия Олимпиада в Париже — 2024
21 марта 2024, 10:52
Чернышенко призвал россиян ехать на Олимпиаду, несмотря на условия МОК
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Международный олимпийский комитет создал для российских спортсменов такие условия, что почти никто из них не сможет поехать на Олимпиаду в Париже. На это указал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не может поехать, отобраться. Осталось всего несколько видов спорта, представители которых еще могут поехать, но это будут решать международные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) вместе», - процитировало его РИА «Новости».

По мнению Чернышенко, тем, у кого есть возможность, «наверное, надо ехать».

Ранее МОК утвердил флаг для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх, под которым будут выступать россияне и белорусы. Полотнище выполнено в бирюзовом цвете, в центре в белом круге - аббревиатура AIN («Индивидуальный нейтральный атлет»). Комитет также утвердил гимн для спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

Новости по теме