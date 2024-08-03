03 августа 2024, 20:38

Отставший от лидеров велогонщик Сырица отказался от финиша на Олимпиаде

РИА «Новости»
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Заезд на групповой шоссейной велогонке Олимпийских игр в Париже на дистанцию в 237 километров закончился для выступающего в нейтральном статусе россиянина Глеба Сырицы без финиша. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на итоговую таблицу, где напротив имени спортсмена появилась отметка DNF (не финишировал).

Заезд на групповой шоссейной велогонке Олимпийских игр в Париже на дистанцию в 237 километров закончился для выступающего в нейтральном статусе россиянина Глеба Сырицы без финиша. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на итоговую таблицу , где напротив имени спортсмена появилась отметка DNF (не финишировал).

По данным журналистов, до середины дистанции россиянин находился в основной группе, но в какой-то момент сильно отстал от лидеров.

Первым к финишу пришел бельгиец Ремко Эвенепул с результатом шесть часов 19 минут 34 секунды. Он стал первым спортсменом, кто завоевал медали в индивидуальной и групповой гонках в рамках одной Олимпиады. Второе и третье места достались французским гонщикам Валентену Мадуа и Кристофу Лапорту.

В минувший четверг, 1 августа, стало известно, что единственный российский пловец Евгений Сомов не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже.

В пятом предварительном заплыве вольным стилем он показал четвертый результат, преодолев 50 метров за 23,43 секунды. Спортсмен заявил, что участие в Играх стало для него положительным опытом после двухгодичного перерыва и к следующей Олимпиаде он пообещал подготовиться лучше.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 19:58
Каламбур главы МОК о триатлонистах назвали неуместным
Global Look Press
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Шутливый каламбур главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, назвавшего заплыв триатлонистов «сена-сационным» плохо скажется на имидже проходящих в Париже соревнований. Таким мнением с ОТР поделилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Она напомнила, что сами соревнования из-за качества воды в Сене переносились, а принявшие в заплыве спортсмены жаловались на самочувствие.

«Это действительно сенсация, потому что все и будут об этом писать. И запомнится Париж всеми этими мемами», - заявила Журова.

Депутат пояснила, что ситуацию с грязной рекой можно было решить заранее, причем комитет обладает всеми необходимыми полномочиями.

«Есть специальные комиссии МОК, которые принимают все объекты», - отметила Журова, добавив, что в этом случае международная организация могла сказать властям Парижа, что они не справились, но этого не произошло.

На состояние воды в Сене пожаловались сразу несколько триатлонистов, которые принимали участие в заплыве. Бельгийская спортсменка Жольен Вермейлен заявила, что после погружения в воду теперь опасается за свое здоровье.

Подобные страхи вполне оправданы, потому что Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина после заплыва в Сене пожаловались на тошноту и рвоту.

Шутливый каламбур главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, назвавшего заплыв триатлонистов «сена-сационным» плохо скажется на имидже проходящих в Париже соревнований.

Таким мнением с ОТР поделилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Спортсмены Депутаты Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024 Реки
03 августа 2024, 18:17
Стало известно, какую сумму французские власти спустили на Олимпиаду
Global Look Press
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Расходы на проведение Олимпиады в Париже с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро. Об этом написала газета «Коммерсант», анализируя разные источники.

По данным авторов материала, Французский институт исследований в области государственного управления и политики оценил Олимпиаду в девять миллиардов евро вместо 6,2 миллиарда, которые планировались при подаче заявки. Эта цифра не учитывала косвенные расходы, например, на очистку Сены.

Впрочем, по данным экономистов бизнес-школы Оксфордского университета, подобный рост расходов является нормой для организации Олимпиад. А в абсолютном выражении эти ОИ намного дешевле трех прошлых летних Игр.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил , что власти страны потратили 1,4 миллиарда евро только на очистку Сены, однако она все равно осталась грязной.

Расходы на проведение Олимпиады в Париже с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро. Об этом написала газета «Коммерсант» , анализируя разные источники.

Франция Олимпиада в Париже — 2024
03 августа 2024, 18:06
«В приоритете только секунды». Пловчиха Чикунова — о своих целях
Global Look Press
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Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала новость о том, что ее будут официально объявлять на внутренних соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр — 2024. Спортсменка заявила, что для нее крайне важен результат.

«Для меня всегда в приоритете только секунды. Мое главное достижение - официальный рекорд мира, и моя цель - совершенствоваться в результате. Это все, о чем я думаю, когда выхожу на старт», - процитировал пловчиху «Матч ТВ».

В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 метров брассом быстрее, чем победительницы Игр-2024 года на таких же дистанциях Татьяна Смит и Кейт Дуглас.

На ситуацию отреагировала лыжница Вероника Степанова, которая становилась олимпийской чемпионкой в 2022 году. Как сообщило издание LiveResult.ru , она заявила, что золото Олимпиады - это еще не все в жизни спортсмена.

В проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета, они участвуют в нейтральном статусе, без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.

Олимпиада не проходит без казусов: во время открытия дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*.

Позже транслирующий Олимпийские игры в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Пловчиха Чикунова отметила, что ей было приятно увидеть триколор своей страны.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Казань Золото Рекорды Россия
03 августа 2024, 16:55
Участница Олимпиады испугалась за здоровье после заплыва в Сене
Global Look Press
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Плаванием среди мусора назвала погружение в Сену принявшая участие в заплыве триатлонистов бельгийка Жольен Вермейлен. Спортсменка выступила с жесткой критикой организаторов, которые не нашли для проведения соревнований другой площадки. Об этом сообщила газета The New York Post.

Триатлонистка подчеркнула, что после погружения в воду она ощутила, что погрузилась мусор.

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», - заявила Вермейлен.

Она добавила, что наглоталась много воды и теперь сильно боится заболеть.

«На вкус это, конечно, не похоже на Coca-Cola или Sprite», - с иронией заметила спортсменка.

По ее словам, река Сена оставалась грязной более 100 лет и проведенной очистки воды перед Олимпиадой явно недостаточно, чтобы позволять спортсменам туда заходить. Но для чиновников безопасность участников соревнований никогда не была приоритетом.

Вермейлен стала не первой спортсменкой, кто пожаловался на качество воды в главной реке Парижа.

О тошноте и рвоте после заплыва заявили триатлонисты Тайлер Миславчук из Канады и выступающая за Казахстан россиянка Екатерина Шабалина.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024 Водоемы

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