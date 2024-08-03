Отставший от лидеров велогонщик Сырица отказался от финиша на Олимпиаде
Заезд на групповой шоссейной велогонке Олимпийских игр в Париже на дистанцию в 237 километров закончился для выступающего в нейтральном статусе россиянина Глеба Сырицы без финиша. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на итоговую таблицу, где напротив имени спортсмена появилась отметка DNF (не финишировал).
Заезд на групповой шоссейной велогонке Олимпийских игр в Париже на дистанцию в 237 километров закончился для выступающего в нейтральном статусе россиянина Глеба Сырицы без финиша. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на итоговую таблицу , где напротив имени спортсмена появилась отметка DNF (не финишировал).
По данным журналистов, до середины дистанции россиянин находился в основной группе, но в какой-то момент сильно отстал от лидеров.
Первым к финишу пришел бельгиец Ремко Эвенепул с результатом шесть часов 19 минут 34 секунды. Он стал первым спортсменом, кто завоевал медали в индивидуальной и групповой гонках в рамках одной Олимпиады. Второе и третье места достались французским гонщикам Валентену Мадуа и Кристофу Лапорту.
В минувший четверг, 1 августа, стало известно, что единственный российский пловец Евгений Сомов не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже.
В пятом предварительном заплыве вольным стилем он показал четвертый результат, преодолев 50 метров за 23,43 секунды. Спортсмен заявил, что участие в Играх стало для него положительным опытом после двухгодичного перерыва и к следующей Олимпиаде он пообещал подготовиться лучше.