20 июля 2024, 14:26

Оргкомитет Олимпиады в Париже поймали на нарушении обещаний

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже обещали провести международные соревнования в условиях улучшенной экологии и дополнительной защиты спортсменов. Ни одно из этих заявлений они не выполнили, заявил в беседе с РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Он напомнил, что до старта Олимпийских игр осталось меньше недели, при этом организаторы комитета не сделали и половины из того, что обещали перед началом подготовки.

«Обещали почистить реку Сену - не почистили, загрязнение воздуха находится на критическом уровне. Страна раздирается внутренними конфликтами, идут забастовки», - заявил Свищев.

Депутат добавил, что Франция не может справиться с внутренними проблемами, но при этом взяла на себя обязательства провести Олимпийские игры, на которых скажется сложная ситуация внутри страны.

Власти Парижа потратили 1,4 миллиарда евро на очистку Сены. Реку французской столицы используют в качестве площадки для проведения соревнований по ряду водных дисциплин в ходе Олимпийских игр. Чтобы подтвердить чистоту реки, мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв на 100 метров.

Олимпийские игры начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. К участию в соревнованиях допустили 15 спортсменов из России , которые выступят в нейтральном статусе в большом теннисе, гребле, плавании, прыжках на батуте и велогонках.

Спортсмены Париж Госдума РФ Депутаты Франция Экология Олимпиада в Париже — 2024
13 июля 2024, 12:56
Без флага и гимна нельзя. В России не станут показывать Олимпиаду по ТВ
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Руководство российских федеральных телеканалов решило отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщили журналисты Sports.ru.

«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя», - написали авторы статьи.

Изначально телеканал «Матч ТВ» рассматривал возможность трансляции спортивных дисциплин с российскими спортсменами, но после того, как борцам, дзюдоистам и тхэквондистам отказали участвовать в Играх, вопрос о показе Олимпиады закрыли.

По данным издания, затраты на покупку ТВ-прав для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта посчитали неоправданными.

Последний раз такая же ситуация происходила 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

На днях 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей.

Спортсмены Телевидение Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 17:29
Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде-2024
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил RT , к участию в Олимпиаде-2024 ITF допустила всех российских теннисистов. На соревнованиях смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Турнир состоится с 26 июля по 11 августа.

Ранее допуск к Олимпийским играм получили 14 российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Однако Международный олимпийский комитет принял решение, что из российских тхэквондистов никто не выступит. Причину не объяснили.

Париж Россия Теннис Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 16:59
Российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде в Париже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом РИА «Новости» сообщил главный тренер национальной сборной Вадим Иванов.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

«Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно - никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», - сказал Иванов.

МОК 15 июня опубликовал на официальном сайте имена первых 14 российских атлетов , допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.

Квотные места распределят между спортсменами из других государств, если в некоторых видах соревнований количество допущенных к участию атлетов окажется меньше числа заработанных квот, сообщили «Известия».

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
13 июня 2024, 17:59
Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпиаду в Париже
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Всех российских теннисистов, заявлявшихся на участие в Олимпийских играх в Париже, допустили до соревнований. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Он пояснил, что на согласование в Международную федерацию тенниса (ITF) отправляли всех игроков, входящих в первую сотню.

«Ясно было, что состав будет формироваться из них. Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий», - добавил Тарпищев.

По его словам, теперь Федерации тенниса России предстоит отправить окончательную заявку до 19 июня. После этого ITF сама проведет дальнейшие согласования с Международным олимпийским комитетом. Комиссия МОК будет принимать решения по соответствию спортсменов нейтральному статусу.

Согласно рейтингу, среди тех, кто может отправиться на Олимпиаду, - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Дарья Касаткина.

Ранее Рублев признавался , что хочет сыграть в миксте на Играх в Париже.

Спортсмены Париж Рейтинги Россия Теннис Международный олимпийский комитет

Новости по теме