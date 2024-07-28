Оргкомитет Игр-2024 оправдался за пропажу видео с церемонии открытия

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже обернулась катастрофой и скандалом. Торжество вышло скомканным, зрители вымокли по дождем, а олимпийский флаг повесили неправильно.

Шокирующим для зрителей стала попытка подражания «Тайной вечере», в которой участвовали трансвеститы*. В России отметили, что некоторые моменты были совершенно отвратительными. Даже в США представление назвали проявлением вопиющего неуважения к христианам.

Открытие Олимпийских Игр прокомментировал венгерский премьер Виктор Орбан. Выступления и конфузы, по его словам, наглядно показали миру, что у Запада нет общей моральной основы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Франция деградировала. После громкого скандала видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже стал недоступен на YouTube-канале МОК и официальном сайте ОИ.

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