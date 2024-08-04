Новак Джокович впервые победил в финале Олимпиады

Встреча теннисистов закончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Кроме победы на Олимпиаде, Джокович также вырвался вперед по общему количеству побед над Алькарасом в своей карьере (4-3).

В мировом рейтинге серб также впереди и находится на втором месте. Испанец Алькарас расположился на строчку ниже.

Бронзовым призером Олимпийских игр в мужском одиночном разряде стал итальянский теннисист Лоренцо Музетт, победивший канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее в финал пробилась пара российских теннисисток - Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В полуфинале они обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Теперь им предстоит сразиться за золото с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.