27 июля 2024, 12:59

Ничего святого. Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Global Look Press
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Пародия представителей ЛГБТ* на «Тайную вечерю» во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже возмутила американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Х.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», - написал он.

Грандиозный праздник обернулся скандалом. Как сообщил сайт kp.ru , массовые возмущения прошли по всему миру. Даже в самой Франции признали: из-за произошедшего стыдно. Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации , заявили греческие журналисты.

Не обошлось и без других казусов. Олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Праздники Париж Скандалы Соцсети ЛГБТ Илон Маск Франция Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 11:35
Стало известно расписание медальных для россиян соревнований на Олимпиаде
Global Look Press
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На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 спортсменов из России. Почти половина из них — теннисисты.

Соревнования по теннису начнутся 27 июля, а 2–4 августа пройдут решающие поединки за медали. Среди участников семеро россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

В соревнованиях по велоспорту выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Первые награды разыграют в субботу - 3 августа.

В соревнованиях пловцов от россиян выступит Евгений Сомов. На поездку во Францию также рассчитывала чемпионка мира Юлия Ефимова, но она не выполнила квалификационный норматив.

В прыжках на батуте россияне смогут поболеть за соотечественницу Анжелу Бладцеву. Соревнования пройдут 2 августа.

В гребле на каноэ поучаствуют Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Турниры пройдут 6, 8, 9 и 10 августа.

Все российские спортсмены участвуют в Олимпийских играх только в нейтральном статусе: без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к российским теннисистам, выступающим на Играх в Париже. Спортсмен заявил, что будет следить за состязаниями. Он пожелал им большой удачи, побед и призвал доказать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов.

Спортсмены Париж Награды Коты Россия Теннис Франция Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 09:42
«Парад трансгендеров». Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия трансвеститов*, которые изображали тайную вечерю. Об этом сообщил греческий сайт pronews.gr.

*Международное движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

В издании отметили, что церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.

«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров*», - указали авторы материала.

Негодование в связи с церемонией выразила депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она рассказала, что смотрела открытие Олимпиады вместе со своими детьми. По ее словам, церемония оказалась неудачной попыткой восхваления спорта и красоты Франции одновременно с грубой пропагандой woke-культуры.

«Трудно оценить несколько удачных сцен, между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами*, унижением республиканской гвардии <…>, и общим уродством костюмов и хореографии», - подчеркнула Марешаль.

Церемония открытия Олимпиады прошла в Париже 27 июля. Во время мероприятия олимпийский флаг случайно подняли на флагшток в перевернутом виде.

Греция Запад Франция Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 16:50
Забастовка началась в парижском отеле, принимающем делегацию МОК
Global Look Press
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Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже устроили забастовку, так как им не повышали зарплату в течение семи лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В гостиницу должны были заселиться представители делегации Международного олимпийского комитета. Организация заплатила отелю 22 миллиона евро за его эксклюзивное использование.

Десятки работников вышли в коридоры гостиницы с плакатами «Роскошный отель - нищенская зарплата», «Нет 13-й зарплаты - нет Олимпиады» и «Верните нам наши социальные выплаты».

«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля», - заявили в руководстве отеля.

В день открытия Олимпийских игр во Франции произошло умышленное нарушение движения высокоскоростных поездов. Власти страны назвали случившееся саботажем.

Отели Забастовки Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 16:02
Доминик Гашек осудил участие спортсменов из России в Олимпийских играх
Global Look Press
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Участие россиян в Олимпийских играх станет «рекламой политики страны». Об этом заявил знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек в соцсети X.

Он заявил, что в Играх участвуют российские спортсмены, которые ни разу публично не осудили спецоперацию на Украине.

«Их участие станет огромной рекламой действий России», - подчеркнул хоккеист.

Он возложил ответственность за это на французских законодателей и призвал евродепутатов запретить всем российским гражданам въезд на территорию Евросоюза.

В январе Гашек наотрез отказался возвращать деньги, которые он заработал, играя за московский «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге.

Сорокадевятилетний спортсмен за последние два года отметился большим количеством русофобских заявлений. Он критиковал руководство НХЛ за отказ отстранять российских хоккеистов и радовался , когда его родная Чехия депортировала российскую теннисистку.

Чехия Спортсмены Хоккей Россия Русофобия

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