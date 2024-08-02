«Мужчины избивают женщин». Вучич ответил на скандал с боксером на Олимпиаде

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«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали», - отметил он.

Во время общения с журналистами Вучич также заявил, что «все посходили с ума».

Ранее итальянка Анджела Карини проиграла в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады в бою против представительницы Алжира Иман Хелиф.

Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 двум трансгендерам - представительнице Алжира Иман Хелиф и тайваньской спортсменке Линь Юйтин.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее признался, что отменил поездку на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.