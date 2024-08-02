«Мужчины избивают женщин». Вучич ответил на скандал с боксером на Олимпиаде
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал победу представителя Алжира над женщиной-боксером из Италии на Олимпиаде во Франции. Сербский лидер заявил, что «миром стало править безумие». Его процитировало РИА «Новости».
«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали», - отметил он.
Во время общения с журналистами Вучич также заявил, что «все посходили с ума».
Ранее итальянка Анджела Карини проиграла в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады в бою против представительницы Алжира Иман Хелиф.
Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 двум трансгендерам - представительнице Алжира Иман Хелиф и тайваньской спортсменке Линь Юйтин.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее признался, что отменил поездку на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки.
*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.