28 июля 2024, 15:09

Мракобесие. Володин пристыдил Францию из-за скандального открытия Олимпиады

РИА «Новости»
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, продемонстрировавшая деградацию общества, войдет в историю под названием «позор Франции». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал скандальные видеозаписи с Олимпиады и отметил, что церемония открытия оскорбила чувства христиан всего мира. По его словам, ключевыми участниками мероприятия стали моральные уроды, а организаторы «умудрились перепутать страны-участницы» и подняли перевернутый олимпийский флаг.

Спикер Госдумы напомнил, что стереть весь этот ужас из памяти людей не получится, хотя видеозаписи уже удалили из официального аккаунта МОК.

«Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия», - добавил он.

Ранее открытие Олимпийских Игр прокомментировал венгерский премьер Виктор Орбан. Выступления и конфузы наглядно показали миру, что у Запада нет общей моральной основы, объяснил он.

Госдума РФ Франция Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 15:24
Медведев после ОИ обвинил Макрона в деградации Франции
РИА «Новости»
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Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала самым масштабным провалом в истории страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал мероприятие позором.

«Омерзительное зрелище. Франция под руководством [президента Франции Эммануэля] Макрона деградировала», - написал он.

Торжество показалось Медведеву похожим на кривляния «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

Зампред Совбеза напомнил, на каком высоком уровне проходят спортивные мероприятия в России. Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу провели с блеском.

«Не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» - призвал Медведев людей.

Открытие Олимпиады сопровождалось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы*. На открытии спортивного мероприятия толпа в пух и прах разнесла Макрона на церемонии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Запада нет общей моральной основы. Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе подчеркнула: смотреть открытие Олимпийских игр не было никакого смысла.

* ЛГБТ - запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Дмитрий Медведев Россия История Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 12:02
Тренировку спортсменов отменили на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене
Unsplash
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На летних Олимпийских играх в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщила газета The Guardian.

Изначально заплыв запланировали на 28 июля. Но организаторы признали, что мощный ливень за последние сутки привел к тому, что вода оказалась грязной. Показатели качества не придут в норму за короткий срок. Мероприятия перенесли на 30 июля.

«Учитывая прогноз погоды на следующие 48 часов, мы ожидаем, что качество воды вернется к норме в течение следующих 24–36 часов», - заявили представители оргкомитета соревнований.

На открытии Олимпиады зрители вымокли под проливным дождем. Были и другие казусы: флаг Игр подняли вверх тормашками , дикторы объявили спортсменов из Южной Кореи представителями КНДР.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 10:33
Австралия вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр
Unsplash
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Австралийская сборная вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр в Париже после первого соревновательного дня. Команда завоевала пять наград.

На счету спортсменов - три золотые и две серебряные медали. Победителями стали велогонщица Грейс Браун и пловчиха Ариарне Титмус, а также женская сборная по плаванию в эстафете вольным стилем.

Серебро получили пловец Элайджа Уиннингтон и мужская сборная по этому же виду спорта.

Сборная Китая завоевала два золота и одну бронзу и заняла вторую строчку в медальном зачете. На третьем месте оказались Соединенные Штаты с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Накануне российский пловец Евгений Сомов показал 13-й результат в квалификации на 100 метров брассом. Атлет вышел в полуфинал Олимпийских игр.

Австралия Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 19:14
Запад лишился моральной основы — Орбан
РИА «Новости»
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада не существует общей моральной основы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил сайт kp.ru.

«Они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль», - подчеркнул он.

Открытие Олимпиады сопровождалось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли на флагшток в перевернутом виде , дикторы на стадионе объявили представителями КНДР спортсменов из Южной Кореи, а зрители вымокли под дождем.

Самый большой скандал вызвала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы*. Церемония открытия Олимпиады показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза, даже в США праздник назвали глумлением над христианством. Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша. Православный священник Павел Островский одной картинкой описал церемонию.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

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