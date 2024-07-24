24 июля 2024, 14:06

МОК выбрал место проведения зимних Олимпийских игр — 2034

Unsplash
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Зимние Олимпийские игры — 2034 пройдут в Соединенных Штатах. Решение приняли в рамках сессии Международного олимпийского комитета, сообщили на сайте организации.

Мероприятие проходит 23–24 июля в Париже в преддверии летней Олимпиады.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», - сообщил глава организации Томас Бах.

Солт-Лейк-Сити принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. Также в США проведут летние Игры-2028 - турнир состоится в Лос-Анджелесе.

Зимняя Олимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах , сообщили на сессии МОК. Соревнования запланировали на февраль.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян, которые будут находиться в Париже во время летней Олимпиады, проявлять осторожность и бдительность, сообщили «Известия».

Зимние Олимпийские игры - 2034 пройдут в Соединенных Штатах. Решение приняли в рамках сессии Международного олимпийского комитета, сообщили на сайте организации.

США Международный олимпийский комитет
24 июля 2024, 14:15
МОК снял с себя ответственность за трансляцию Олимпийских игр в России
Global Look Press
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Ответственность за трансляции Олимпиады на территории России лежит на компании «Телеспорт Груп», а не на Международном олимпийском комитете. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе МОК.

В комитете назвали своей целью трансляцию Игр по всему миру. С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп». Именно оно купило медиа-права на территории России, в частности, на трансляцию Олимпиады-2024.

«За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает „Телеспорт Груп“», - указали в комитете.

Сейчас на сайте организации в разделе «Где смотреть Олимпиаду» напротив России указан «Телеспорт». Дополнительную информацию обещали предоставить позже.

Российским журналистам отказали в аккредитации на Игры в Париже. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , в РФ негативно относятся к этой ситуации и ждут реакции правозащитных организаций.

Российские телеканалы впервые с 1984 года не будут транслировать Олимпийские игры.

Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
24 июля 2024, 13:33
МОК проголосовал за проведение зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах
Unsplash
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Сессия МОК проголосовала за кандидатуру Французских Альп для проведения Зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщили на сайте комитета.

Эти Игры станут четвертыми зимними во Франции и первыми с 1992 года, когда столицей соревнований был Альбервилль.

Соревнования пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года в четырех кластерах от Женевского озера до Средиземного моря. Часть состязаний состоятся на тех же объектах, которые принимали Игры 32 года назад.

Глава МОК Томас Бах уточнил , что правительство Франции для утверждения столицы должно до октября предоставить комитету гарантии проведения.

Ранее в Париже задержали россиянина , которого обвинили в попытке «дестабилизировать проведение Олимпийских игр». Также МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов , допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.

Франция Международный олимпийский комитет
23 июля 2024, 12:11
Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже
РИА «Новости»
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Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, прыгунья с шестом Елена Исинбаева не приехала в Париж на сессию МОК. Об этом сообщил гендиректор комитета Кристоф Де Кеппер.

Также, по его словам, на сессию не прибыл председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Оба принесли извинения за неприезд, сообщил « Советский спорт ».

Исинбаеву избрали в комиссию атлетов МОК в 2016 году на восьмилетний срок, после Олимпиады в Париже она уйдет из этого органа.

Накануне МОК отказал Исинбаевой в присуждении статуса почетного члена организации. В июне большой резонанс вызвал размещенный в Париже плакат с Исинбаевой и флагом России.

Спортсменка родилась в 1982 году в Волгограде. Она становилась чемпионкой Олимпийских игр в Афинах и Пекине и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
22 июля 2024, 11:40
Российский пловец Сомов прибыл в Париж для участия в Олимпиаде
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Российский пловец Евгений Сомов, который будет выступать на Олимпийских играх-2024, прибыл в Париж и получил аккредитацию нейтрального атлета. Об этом спортсмен сообщил в Instagram*.

Сомов - единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде. На поездку во Францию также рассчитывала чемпионка мира Юлия Ефимова, но она не выполнила квалификационный норматив. Другие пловцы из России отказались от участия в Играх из-за требований МОК выступать в нейтральном статусе.

Брассист Сомов живет в США. Он давно не появлялся на чемпионатах России, но в мае 2024 года неожиданно заявил о себе: во время соревнований в Атланте на «стометровке» финишировал с третьим временем мирового сезона - 58,72. После этого 25-летний пловец получил приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в Играх.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаду в нейтральном статусе отправятся 15 российских спортсменов. Основу делегации составят теннисисты Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Спортсмены Париж Россия Франция Instagram Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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