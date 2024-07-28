28 июля 2024, 20:45

МОК публично извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады

Pxhere
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Международный олимпийский комитет извинился за скандальную церемонию открытия ОИ в Париже. Официальное заявление опубликовали на странице организации в соцсети Х.

В МОК отметили, что оргкомитет не преследовал цели проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

«Если кого-то обидели определенные сцены, то это было непреднамеренно, и им (оргкомитету - прим. ред.) жаль», - подчеркнули в организации.

Скандальное видео с церемонии открытия Олимпиады пропало с официального канала МОК и сайта Игр. Директор по связям с общественностью ОИ-2024 Анн Дескам связала это с геоблокировкой.

Открытие Игр состоялось в Париже 26 июля. Церемония возмутила зрителей, спортсменов и болельщиков. Американский бизнесмен Илон Маск назвал мероприятие проявлением вопиющего неуважения к христианам.

Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 20:44
Оргкомитет Игр-2024 оправдался за пропажу видео с церемонии открытия
Unsplash
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Удаление видео с ключевыми моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой. Такое заявление сделал директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам, сообщило РИА «Новости».

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже обернулась катастрофой и скандалом. Торжество вышло скомканным, зрители вымокли по дождем, а олимпийский флаг повесили неправильно.

Шокирующим для зрителей стала попытка подражания «Тайной вечере», в которой участвовали трансвеститы*. В России отметили, что некоторые моменты были совершенно отвратительными. Даже в США представление назвали проявлением вопиющего неуважения к христианам.

Открытие Олимпийских Игр прокомментировал венгерский премьер Виктор Орбан. Выступления и конфузы, по его словам, наглядно показали миру, что у Запада нет общей моральной основы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Франция деградировала. После громкого скандала видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже стал недоступен на YouTube-канале МОК и официальном сайте ОИ.

* ЛГБТ - запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Видео Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 17:39
Сена осталась грязной даже после растраты миллиарда евро на ее очистку
Unsplash
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Власти Франции вложили в кампанию по очистке Сены перед Олимпиадой 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия и потраченные средства, после дождей река снова стала грязной. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он обратил внимание на отмену тренировочного заплыва по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который планировали провести 28 июля. Организаторы объяснили, что после ливней в Сене нельзя плавать из-за загрязненной воды.

«А на „очистку Сены“ мы потратили 1,4 миллиарда!» - указал Филиппо.

Он добавил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придется снова искупаться в главной реке Парижа.

Газета The Guardian сообщила, что заплыв триатлонистов на Олимпиаде перенесли на 30 июля. Представители оргкомитета выразили надежду, что качество воды придет в норму в течение следующих 24–36 часов Ранее заплыв в Сене устроила мэр Парижа Анн Идальго. Она решилась на этот шаг, чтобы доказать чистоту воды перед Олимпийскими Играми. Радиостанция Franceinfo указала, что уровень загрязнений реки в тот день превышал норму.

Евро Спортсмены Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
28 июля 2024, 15:24
Медведев после ОИ обвинил Макрона в деградации Франции
РИА «Новости»
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Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала самым масштабным провалом в истории страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал мероприятие позором.

«Омерзительное зрелище. Франция под руководством [президента Франции Эммануэля] Макрона деградировала», - написал он.

Торжество показалось Медведеву похожим на кривляния «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

Зампред Совбеза напомнил, на каком высоком уровне проходят спортивные мероприятия в России. Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу провели с блеском.

«Не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» - призвал Медведев людей.

Открытие Олимпиады сопровождалось казусными ситуациями: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы*. На открытии спортивного мероприятия толпа в пух и прах разнесла Макрона на церемонии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Запада нет общей моральной основы. Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе подчеркнула: смотреть открытие Олимпийских игр не было никакого смысла.

* ЛГБТ - запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Дмитрий Медведев Россия История Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 15:09
Мракобесие. Володин пристыдил Францию из-за скандального открытия Олимпиады
РИА «Новости»
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, продемонстрировавшая деградацию общества, войдет в историю под названием «позор Франции». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал скандальные видеозаписи с Олимпиады и отметил, что церемония открытия оскорбила чувства христиан всего мира. По его словам, ключевыми участниками мероприятия стали моральные уроды, а организаторы «умудрились перепутать страны-участницы» и подняли перевернутый олимпийский флаг.

Спикер Госдумы напомнил, что стереть весь этот ужас из памяти людей не получится, хотя видеозаписи уже удалили из официального аккаунта МОК.

«Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия», - добавил он.

Ранее открытие Олимпийских Игр прокомментировал венгерский премьер Виктор Орбан. Выступления и конфузы наглядно показали миру, что у Запада нет общей моральной основы, объяснил он.

Госдума РФ Франция Олимпиада в Париже — 2024

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