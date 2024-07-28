МОК публично извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады

Читайте нас в:

В МОК отметили, что оргкомитет не преследовал цели проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

«Если кого-то обидели определенные сцены, то это было непреднамеренно, и им (оргкомитету - прим. ред.) жаль», - подчеркнули в организации.

Скандальное видео с церемонии открытия Олимпиады пропало с официального канала МОК и сайта Игр. Директор по связям с общественностью ОИ-2024 Анн Дескам связала это с геоблокировкой.

Открытие Игр состоялось в Париже 26 июля. Церемония возмутила зрителей, спортсменов и болельщиков. Американский бизнесмен Илон Маск назвал мероприятие проявлением вопиющего неуважения к христианам.