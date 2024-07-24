МОК проголосовал за проведение зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах

Эти Игры станут четвертыми зимними во Франции и первыми с 1992 года, когда столицей соревнований был Альбервилль.

Соревнования пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года в четырех кластерах от Женевского озера до Средиземного моря. Часть состязаний состоятся на тех же объектах, которые принимали Игры 32 года назад.

Глава МОК Томас Бах уточнил , что правительство Франции для утверждения столицы должно до октября предоставить комитету гарантии проведения.

Ранее в Париже задержали россиянина , которого обвинили в попытке «дестабилизировать проведение Олимпийских игр». Также МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов , допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.