МОК анонсировал заседание по вопросу участия россиян в открытии Олимпиады
Международный олимпийский комитет обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вопрос поднимут на заседании исполкома, которое пройдет с 19 по 21 марта в Лозанне, сообщило агентство Reuters.
«На сегодняшний день нет запрета на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Игр», - заявил председатель координационной комиссии МОК Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.
Ранее Международный паралимпийский комитет озвучил строгие критерии отбора россиян и белорусов на участие в Паралимпийских играх в Париже.
Накануне, 7 марта, президент МОК Томас Бах заявил, что российские власти якобы «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Баха, указав на политизацию комитета.