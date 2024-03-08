08 марта 2024, 17:55

МОК анонсировал заседание по вопросу участия россиян в открытии Олимпиады

Pxhere
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Международный олимпийский комитет обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вопрос поднимут на заседании исполкома, которое пройдет с 19 по 21 марта в Лозанне, сообщило агентство Reuters.

«На сегодняшний день нет запрета на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Игр», - заявил председатель координационной комиссии МОК Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

Ранее Международный паралимпийский комитет озвучил строгие критерии отбора россиян и белорусов на участие в Паралимпийских играх в Париже.

Накануне, 7 марта, президент МОК Томас Бах заявил, что российские власти якобы «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Баха, указав на политизацию комитета.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет
06 марта 2024, 16:05
Россиянам назвали условия участия в Паралимпийских играх 2024 года
РИА «Новости»
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Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Список условий появился на сайте организации.

Отмечается, что спортсмены должны соответствовать «строгим критериям отбора». В частности, они будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и участвовать в соревнованиях в форме, одобренной комитетом, без национальных цветов, флагов, названия страны, национальной эмблемы, символов и обозначений. Нейтральным спортсменам предстоит соревноваться под белым флагом с черными буквами, обозначающими NPA. Гимны России и Белоруссии на Играх не прозвучат, использование государственных флагов вблизи любых связанных с соревнованиями объектов запрещается.

Медали, полученные российскими и белорусскими спортсменами, не занесут в таблицу медалей Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

Спортсменов и «вспомогательный персонал», которые активно поддерживали спецоперацию, к состязаниям не допустят. Это касается и тех, кто работает по контракту с российскими или белорусскими военными либо органами национальной безопасности.

В декабре Международный олимпийский комитет разрешил прошедшим квалификацию спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Спортсмены Белоруссия Париж Россия Олимпийские игры в Париже — 2024

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