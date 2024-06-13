Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпиаду в Париже

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Он пояснил, что на согласование в Международную федерацию тенниса (ITF) отправляли всех игроков, входящих в первую сотню.

«Ясно было, что состав будет формироваться из них. Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий», - добавил Тарпищев.

По его словам, теперь Федерации тенниса России предстоит отправить окончательную заявку до 19 июня. После этого ITF сама проведет дальнейшие согласования с Международным олимпийским комитетом. Комиссия МОК будет принимать решения по соответствию спортсменов нейтральному статусу.

Согласно рейтингу, среди тех, кто может отправиться на Олимпиаду, - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Дарья Касаткина.

Ранее Рублев признавался , что хочет сыграть в миксте на Играх в Париже.