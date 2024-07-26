Метеорологи спрогнозировали ливень во время открытия Игр в Париже

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Общее количество осадков с 18:00 до 19:00 составит 40%, а к 23:00 возрастет до 48%. Выпадет до 25-30 миллиметров осадков.

Олимпиада 2024 года начнется с церемонии открытия на Сене. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу.

На церемонии выступят певицы Селин Дион и Леди Гага. Затем стартуют соревнования, они продлятся 16 дней.

Однако властям Парижа не удастся показать достойный уровень соревнований , считают спортсмены. Ранее участники Олимпиады пожаловались на недостаток еды. Для атлетов также установили экологичные « антисекс-кровати », сделанные из картона.