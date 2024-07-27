27 июля 2024, 18:00

Макрона публично унизили во время открытия Олимпийских игр

РИА «Новости»
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Толпа в пух и прах разнесла президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в соцсети Х.

«Даже тщательно отобранная аудитория сильно возмутилась и освистала Макрона во время церемонии открытия. Он даже опешил» - заявил политик.

Открытие Олимпиады в Париже вышло скомканным и затянутым. Особенно оконфузилась страна похабной пародией на «Тайную вечерю» в исполнении травести*-артистов, сообщил сайт kp.ru.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», - возмутился американец Илон Маск.

Камеры выхватывали целующихся мужчин*, на подиуме дефилировал трансгендер *. В роли Нептуна выступил шоумен Филипп Катерина, обмазанный голубой краской и с гирляндой на причинном месте.

Финал действа оказался не менее зрелищным: олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде.

* ЛГБТ-запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Соцсети Эммануэль Макрон Россия Илон Маск Франция Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 18:51
Поближе к бассейну. Корейские пловцы уехали из олимпийской деревни
Unsplash
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Группа южнокорейских пловцов переселилась из олимпийской деревни в отель, чтобы находиться поближе к бассейну. Об этом сообщил RMC Sport.

Шестеро спортсменов перебрались в гостиницу, находящуюся в пешей доступности от Олимпийского бассейна в районе Нантер. Двое из них пожаловались на неудобства, связанные с транспортной системой французской столицы. По их словам, до бассейна приходится ехать в душном автобусе целых 40-45 минут.

«В четверг у нас ушло более полутора часов», - подчеркнул один из пловцов.

Ранее во время церемонии открытия Олимпийских Игр организаторы случайно вывесили флаг в перевернутом виде. Видео с конфузом мгновенно разлетелось в соцсетях и стало самым обсуждаемым событием.

Спортсмены Южная Корея Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 16:05
«Видео 18+». Священник одной картинкой отреагировал на открытие Олимпиады в Париже
Global Look Press
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Православный священник Павел Островский одной картинкой прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Он опубликовал изображение в своем Telegram-канале.

На картинке - надпись «Видео 18 ».

«Все, что вам надо знать о церемонии открытия Олимпиады в Париже», - прокомментировал изображение Островский.

Церемония открытия Игр впервые в истории прошла не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей. Атлеты проплыли по Сене на 180 лодках.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала мероприятие красивым, ярким и оригинальным. Многие выразили обратное мнение - даже в США церемонию назвали глумлением над христианством, сообщил сайт kp.ru.

Священники Париж Видео Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 15:36
«Оригинальное и красивое зрелище». Тарасова — об открытии Олимпиады в Париже
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла красочно и оригинально, с учетом исторических и национальных особенностей Франции. Об этом РИА «Новости» рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она напомнила, что еще никто из делегаций на параде спортсменов на открытии Игр не проплывал по реке.

«Это было яркое, оригинальное и красивое зрелище», - подчеркнула Тарасова.

Тренер добавила, что даже перевернутый флаг Международного олимпийского комитета не испортил впечатления от церемонии открытия Олимпиады.

Старт Игр впечатлил не всех. Итальянский журналист Анджело Джулиано заявил, что церемония показала себя как «сатанинский ЛГБТ *-проект».

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 14:20
Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша трансвеститов на Олимпиаде
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпийских Игра в Париже показала себя как «сатанинский ЛГБТ * -проект». Об этом заявил итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети Х.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

Он обратился к России с просьбой предоставить ему убежище и призвал французов защитить детей от ЛГБТ * -контента. Репортер ужаснулся из-за того, как президент Франции Эммануэль Макрон унизил свою страну.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», - процитировал журналиста сайт kp.ru.

Ранее греческое издание pronews.gr раскритиковало церемонию открытия Олимпиады, на которой трансвеститы * разыграли пародию на «Тайную вечерю». Журналисты указали на крах христианской культуры в Западной Европе и назвали мероприятие «парадом трансгендеров * ».

Италия ЛГБТ Россия Олимпиада в Париже — 2024

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