Константин Цзю предрек МОК скандал после победы боксерши Хелиф на Олимпиаде

«Теперь МОК может ждать скандал. Наверняка это последует примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады», - сказал он.

Цзю отметил, что проведение таких поединков необходимо пресекать, но МОК допустил участие Хелиф.

«Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!» - отметил экс-боксер.

Хелиф взяла золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже в категории до 66 килограммов. В финальном бою ей проиграла боксерша из Китая Ян Лю со счетом 5:0.