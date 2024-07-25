Комиссия CAS признала верным решение о дисквалификации Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Читайте нас в:

Ответственность за трансляции Олимпиады на территории России лежит на компании «Телеспорт Груп», а не на Международном олимпийском комитете. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе МОК.

В комитете назвали своей целью трансляцию Игр по всему миру. С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп». Именно оно купило медиа-права на территории России, в частности, на трансляцию Олимпиады-2024.

«За сублицензирование медиа-прав вещателям в этом регионе отвечает „Телеспорт Груп“», - указали в комитете.

Сейчас на сайте организации в разделе «Где смотреть Олимпиаду» напротив России указан «Телеспорт». Дополнительную информацию обещали предоставить позже.

Российским журналистам отказали в аккредитации на Игры в Париже. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , в РФ негативно относятся к этой ситуации и ждут реакции правозащитных организаций.

Российские телеканалы впервые с 1984 года не будут транслировать Олимпийские игры.