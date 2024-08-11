11 августа 2024, 20:18

Итальянские волейболистки с россиянкой в составе впервые завоевали золото Олимпиады

Global Look Press
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Женская волейбольная сборная Италии впервые в истории выиграла Олимпийские игры. В финале турнира в Париже она обыграла команду из США. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:20, 25:17).

В составе победителей играла Екатерина Антропова, получившая гражданство Италии в прошлом году. Бывшая россиянка набрала в решающем матче шесть очков.

Самой результативной признали итальянку Паолу Эгону, она набрала 22 очка. Среди американской сборной больше всех очков набрала Джордан Томпсон.

Бронзу на Олимпиаде получила сборная Бразилии, обыгравшая Турцию со счетом 3:1.

Выступающая за немецкую сборную бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеева завоевала золото на ОИ-2024. Президент ВФХГ Ирина Винер заявила, что российская школа продолжает побеждать.

Италия Спортсмены Париж Золото Олимпиада в Париже — 2024
11 августа 2024, 17:37
Голландка Хассан победила в марафоне и стала трехкратной олимпийской чемпионкой
РИА «Новости»
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Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан победила в марафоне в Париже. Ей первой в истории удалось завоевать золото Олимпийских игр на трех длинных дистанциях.

Хассан побила олимпийский рекорд, пробежав дистанцию 42 километра 195 метров за два часа 22 минуты 55 секунд. На втором месте оказалась представительница Эфиопии Тигист Ассефа. Третье место досталось кенийке Хеллене Обири.

Хассан на этих Олимпийских играх взяла бронзу в беге на пять тысяч метров и 10 тысяч метров.

В тех же дисциплинах она стала чемпионкой Олимпиады в Токио. В ее биографии также по две победы на чемпионатах мира и Европы.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 пройдет 11 августа. Ее официальную афишу в РПЦ назвали «иконой дьявола».

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
11 августа 2024, 10:57
Константин Цзю предрек МОК скандал после победы боксерши Хелиф на Олимпиаде
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Международный олимпийский комитет может оказаться в центре скандала из-за победы на ОИ в Париже алжирской боксерши Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Таким мнением поделился со «Спорт-Экспрессом» бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю.

«Теперь МОК может ждать скандал. Наверняка это последует примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады», - сказал он.

Цзю отметил, что проведение таких поединков необходимо пресекать, но МОК допустил участие Хелиф.

«Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!» - отметил экс-боксер.

Хелиф взяла золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже в категории до 66 килограммов. В финальном бою ей проиграла боксерша из Китая Ян Лю со счетом 5:0.

Спортсмены Бокс Олимпиада в Париже — 2024
10 августа 2024, 13:52
Величайший марафонец впервые в истории остался без олимпийской медали
РИА «Новости»
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Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не завоевал олимпийскую медаль. За несколько километров до финиша он сошел с дистанции, показав свой худший результат. Трансляцию вел Международный олимпийский комитет на своем сайте.

На момент завершения выступления 39-летний бегун занимал последнее, 77-е место. Первым к финишу пришел эфиоп Тамират Тало, вторым оказался бельгиец Башир Абди, третьим - кениец Бенсон Кипруто.

Кипчоге считается величайшим марафонцем всех времен. Он завоевывал золото в марафоне на Олимпиадах 2016 и 2020 годов. Спортсмен установил мировой рекорд. За карьеру Кипчоге выиграл рекордные 13 марафонов (включая два олимпийских) из наиболее престижной серии World Marathon Majors.

Ранее провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф стала олимпийским чемпионом. Тренер по боксу Эдуард Кравцов назвал победу спортсменки «насмешкой», сообщил RT. По мнению специалиста, на Играх-2024 нет равных условий. Международная ассоциация бокса выразила сожаление после победы Хелиф, отметили «Известия».

Спортсмены Золото Рекорды История Международный олимпийский комитет
10 августа 2024, 09:44
Провалившая гендерный тест боксерша стала олимпийским чемпионом
Unsplash
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Алжирская спортсменка Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, стала победительницей женского боксерского турнира летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хелиф одолела китаянку Ян Лю в финале соревнований категории до 66 килограмм. Ее победа принесла Алжиру вторую золотую медаль после гимнастки Кайлии Немур.

После турнира Хелиф обратилась к болельщикам и заявила, что у нее есть враги, которые «не могут переварить ее успех». Она добавила, что шла к победе восемь лет.

«Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина», - отметила спортсменка.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак назвал нечестным участие в женских соревнованиях по боксу спортсменок, которых дисквалифицировали за несоответствие критериям женского пола. Помимо Хелиф, к Олимпиаде допустили тайваньскую боксершу Линь Юйтин, ДНК-тест которой показал, что биологически она является мужчиной.

Спортсмены Бокс Олимпиада в Париже — 2024

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