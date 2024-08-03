Итальянская спортсменка завершила боксерскую карьеру после поражения от трансгендера

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Она заявила, что никогда не пропускала таких сильных ударов, как в этом поединке, и быстро поняла, что не сможет драться.

«Сейчас я говорю „чао“ боксу», – подчеркнула собеседница издания.

Карини ушла с ринга на 46-й секунде боя в слезах, а после отказалась возвращаться.

Поединок вызвал большой резонанс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил , что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые стали граничить с извращениями.

Президент Сербии Александр Вучич после этого боя заявил, что миром стало править безумие.

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