23 июля 2024, 12:11

Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, прыгунья с шестом Елена Исинбаева не приехала в Париж на сессию МОК. Об этом сообщил гендиректор комитета Кристоф Де Кеппер.

Также, по его словам, на сессию не прибыл председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Оба принесли извинения за неприезд, сообщил « Советский спорт ».

Исинбаеву избрали в комиссию атлетов МОК в 2016 году на восьмилетний срок, после Олимпиады в Париже она уйдет из этого органа.

Накануне МОК отказал Исинбаевой в присуждении статуса почетного члена организации. В июне большой резонанс вызвал размещенный в Париже плакат с Исинбаевой и флагом России.

Спортсменка родилась в 1982 году в Волгограде. Она становилась чемпионкой Олимпийских игр в Афинах и Пекине и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
22 июля 2024, 11:40
Российский пловец Сомов прибыл в Париж для участия в Олимпиаде
Читайте нас в: Google Новости
Российский пловец Евгений Сомов, который будет выступать на Олимпийских играх-2024, прибыл в Париж и получил аккредитацию нейтрального атлета. Об этом спортсмен сообщил в Instagram*.

Сомов - единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде. На поездку во Францию также рассчитывала чемпионка мира Юлия Ефимова, но она не выполнила квалификационный норматив. Другие пловцы из России отказались от участия в Играх из-за требований МОК выступать в нейтральном статусе.

Брассист Сомов живет в США. Он давно не появлялся на чемпионатах России, но в мае 2024 года неожиданно заявил о себе: во время соревнований в Атланте на «стометровке» финишировал с третьим временем мирового сезона - 58,72. После этого 25-летний пловец получил приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в Играх.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаду в нейтральном статусе отправятся 15 российских спортсменов. Основу делегации составят теннисисты Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Спортсмены Париж Россия Франция Instagram Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
20 июля 2024, 14:26
Оргкомитет Олимпиады в Париже поймали на нарушении обещаний
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Организаторы летних Олимпийских игр в Париже обещали провести международные соревнования в условиях улучшенной экологии и дополнительной защиты спортсменов. Ни одно из этих заявлений они не выполнили, заявил в беседе с РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Он напомнил, что до старта Олимпийских игр осталось меньше недели, при этом организаторы комитета не сделали и половины из того, что обещали перед началом подготовки.

«Обещали почистить реку Сену - не почистили, загрязнение воздуха находится на критическом уровне. Страна раздирается внутренними конфликтами, идут забастовки», - заявил Свищев.

Депутат добавил, что Франция не может справиться с внутренними проблемами, но при этом взяла на себя обязательства провести Олимпийские игры, на которых скажется сложная ситуация внутри страны.

Власти Парижа потратили 1,4 миллиарда евро на очистку Сены. Реку французской столицы используют в качестве площадки для проведения соревнований по ряду водных дисциплин в ходе Олимпийских игр. Чтобы подтвердить чистоту реки, мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв на 100 метров.

Олимпийские игры начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. К участию в соревнованиях допустили 15 спортсменов из России , которые выступят в нейтральном статусе в большом теннисе, гребле, плавании, прыжках на батуте и велогонках.

Спортсмены Париж Госдума РФ Депутаты Франция Экология Олимпиада в Париже — 2024
13 июля 2024, 12:56
Без флага и гимна нельзя. В России не станут показывать Олимпиаду по ТВ
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Руководство российских федеральных телеканалов решило отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщили журналисты Sports.ru.

«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя», - написали авторы статьи.

Изначально телеканал «Матч ТВ» рассматривал возможность трансляции спортивных дисциплин с российскими спортсменами, но после того, как борцам, дзюдоистам и тхэквондистам отказали участвовать в Играх, вопрос о показе Олимпиады закрыли.

По данным издания, затраты на покупку ТВ-прав для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта посчитали неоправданными.

Последний раз такая же ситуация происходила 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

На днях 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей.

Спортсмены Телевидение Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 17:29
Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде-2024
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил RT , к участию в Олимпиаде-2024 ITF допустила всех российских теннисистов. На соревнованиях смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Турнир состоится с 26 июля по 11 августа.

Ранее допуск к Олимпийским играм получили 14 российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Однако Международный олимпийский комитет принял решение, что из российских тхэквондистов никто не выступит. Причину не объяснили.

Париж Россия Теннис Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024

Новости по теме