Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

Также, по его словам, на сессию не прибыл председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Оба принесли извинения за неприезд, сообщил « Советский спорт ».

Исинбаеву избрали в комиссию атлетов МОК в 2016 году на восьмилетний срок, после Олимпиады в Париже она уйдет из этого органа.

Накануне МОК отказал Исинбаевой в присуждении статуса почетного члена организации. В июне большой резонанс вызвал размещенный в Париже плакат с Исинбаевой и флагом России.

Спортсменка родилась в 1982 году в Волгограде. Она становилась чемпионкой Олимпийских игр в Афинах и Пекине и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.