11 августа 2024, 17:37

Голландка Хассан победила в марафоне и стала трехкратной олимпийской чемпионкой

РИА «Новости»
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Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан победила в марафоне в Париже. Ей первой в истории удалось завоевать золото Олимпийских игр на трех длинных дистанциях.

Хассан побила олимпийский рекорд, пробежав дистанцию 42 километра 195 метров за два часа 22 минуты 55 секунд. На втором месте оказалась представительница Эфиопии Тигист Ассефа. Третье место досталось кенийке Хеллене Обири.

Хассан на этих Олимпийских играх взяла бронзу в беге на пять тысяч метров и 10 тысяч метров.

В тех же дисциплинах она стала чемпионкой Олимпиады в Токио. В ее биографии также по две победы на чемпионатах мира и Европы.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 пройдет 11 августа. Ее официальную афишу в РПЦ назвали «иконой дьявола».

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
11 августа 2024, 10:57
Константин Цзю предрек МОК скандал после победы боксерши Хелиф на Олимпиаде
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Международный олимпийский комитет может оказаться в центре скандала из-за победы на ОИ в Париже алжирской боксерши Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Таким мнением поделился со «Спорт-Экспрессом» бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю.

«Теперь МОК может ждать скандал. Наверняка это последует примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады», - сказал он.

Цзю отметил, что проведение таких поединков необходимо пресекать, но МОК допустил участие Хелиф.

«Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!» - отметил экс-боксер.

Хелиф взяла золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже в категории до 66 килограммов. В финальном бою ей проиграла боксерша из Китая Ян Лю со счетом 5:0.

Спортсмены Бокс Олимпиада в Париже — 2024
10 августа 2024, 13:52
Величайший марафонец впервые в истории остался без олимпийской медали
РИА «Новости»
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Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не завоевал олимпийскую медаль. За несколько километров до финиша он сошел с дистанции, показав свой худший результат. Трансляцию вел Международный олимпийский комитет на своем сайте.

На момент завершения выступления 39-летний бегун занимал последнее, 77-е место. Первым к финишу пришел эфиоп Тамират Тало, вторым оказался бельгиец Башир Абди, третьим - кениец Бенсон Кипруто.

Кипчоге считается величайшим марафонцем всех времен. Он завоевывал золото в марафоне на Олимпиадах 2016 и 2020 годов. Спортсмен установил мировой рекорд. За карьеру Кипчоге выиграл рекордные 13 марафонов (включая два олимпийских) из наиболее престижной серии World Marathon Majors.

Ранее провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф стала олимпийским чемпионом. Тренер по боксу Эдуард Кравцов назвал победу спортсменки «насмешкой», сообщил RT. По мнению специалиста, на Играх-2024 нет равных условий. Международная ассоциация бокса выразила сожаление после победы Хелиф, отметили «Известия».

Спортсмены Золото Рекорды История Международный олимпийский комитет
10 августа 2024, 09:44
Провалившая гендерный тест боксерша стала олимпийским чемпионом
Unsplash
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Алжирская спортсменка Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, стала победительницей женского боксерского турнира летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хелиф одолела китаянку Ян Лю в финале соревнований категории до 66 килограмм. Ее победа принесла Алжиру вторую золотую медаль после гимнастки Кайлии Немур.

После турнира Хелиф обратилась к болельщикам и заявила, что у нее есть враги, которые «не могут переварить ее успех». Она добавила, что шла к победе восемь лет.

«Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина», - отметила спортсменка.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак назвал нечестным участие в женских соревнованиях по боксу спортсменок, которых дисквалифицировали за несоответствие критериям женского пола. Помимо Хелиф, к Олимпиаде допустили тайваньскую боксершу Линь Юйтин, ДНК-тест которой показал, что биологически она является мужчиной.

Спортсмены Бокс Олимпиада в Париже — 2024
09 августа 2024, 16:33
«Это нечестно». Соревнования трансгендеров с женщинами назвали в Польше недопустимыми
Unsplash
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Соревнования проваливших гендерный тест спортсменов с женщинами являются изначально нечестными. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак, его процитировало РИА «Новости».

Он прокомментировал состязания по боксу, в которых участвовала провалившая гендерный тест боксерша Линь Юйтин с Тайваня. Босак напомнил, что спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года за то, что она не соответствовала критериям женского пола.

«По моему мнению, если кто-то имеет мужское генетическое устройство, то не должно быть так, чтобы он соревновался с женщинами, ибо это нечестно», - подчеркнул он.

Также вице-спикер сейма поддержал польских боксерш и пожелал, чтобы одна из них «вломила» противнику в рамках соревнований.

Ранее итальянская спортсменка Анджела Карини объявила о своем уходе из бокса. На этот шаг она решилась после того, как проиграла на Олимпиаде в Париже трансгендерному * спортсмену Иман Хелиф, сообщил RT.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Бокс Женщины Польша

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