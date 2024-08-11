Хассан побила олимпийский рекорд, пробежав дистанцию 42 километра 195 метров за два часа 22 минуты 55 секунд. На втором месте оказалась представительница Эфиопии Тигист Ассефа. Третье место досталось кенийке Хеллене Обири.

Хассан на этих Олимпийских играх взяла бронзу в беге на пять тысяч метров и 10 тысяч метров.

В тех же дисциплинах она стала чемпионкой Олимпиады в Токио. В ее биографии также по две победы на чемпионатах мира и Европы.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 пройдет 11 августа. Ее официальную афишу в РПЦ назвали «иконой дьявола».