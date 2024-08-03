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Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри заявил, что увидел драку, когда после матча повернулся, чтобы пожать руку аргентинскому визави.

Позже президент Французской федерации футбола Филипп Диалло заявил, что сборная во время матча подвергалась провокациям и в самом конце матча ситуация окончательно вышла из-под контроля.

«Это не тот образ, который я хотел бы оставить о нашей команде, потому что в остальном она была безупречна», - заявил он.

Вратарь сборной Аргентины Херонимо Рульи предположил, что французы давно держали обиду и после победы выплеснули эмоции.

Сборная Франции победила в матче со счетом 1:0. Теперь ей предстоит полуфинальная игра против Египта.

Ранее против аргентинского футболиста начали расследование из-за расистской песни, которую он исполнил в автобусе.