Французский прыгун с шестом сбил планку пенисом на ОИ-2024

«Антони Аммирати показал 15-й результат и не квалифицировался в финал, зато в соцсетях стал одним из главных героев соревнований», - сообщил канал.

Прыгун готовился преодолеть планку в пять метров 70 сантиметров, чтобы пройти в финал. В процессе прыжка он сначала задел планку коленями, но сумел перемахнуть ее. Только потом ему не повезло. Атлет зацепил планку пенисом и столкнул ее вниз.

Про другие странности Олимпиады написало издание «Афиша Daily».

Во время поединка по дзюдо против двухметрового француза выставили корейца, который был легче на 60 килограммов. Кроме того, на церемонии открытия ОИ-2024 дикторы назвали сборную Южной Кореи северокорейской командой. Фехтовальщица из Египта Нада Хафез выступала беременной, причем на сроке семи месяцев. Позже она заявила, что это того стоило, так как она вышла в 1/8 финала.

Ранее стало известно, что Франция потратила на проведение Олимпиады почти 11 миллионов евро.