Флаг России появился в трансляции Олимпиады из-за незнания истории

Но если фамилию мирового рекордсмена проиллюстрировали флагом Советского Союза, то около данных олимпийского чемпиона появился российский флаг. Хотя Литвинов установил свой рекорд на Играх в Сеуле в 1988 году.

Это уже второй случай появления российского триколора в трансляции Олимпийских игр в Париже. Ранее государственный флаг появился на плашке с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой после старта заплыва на дистанции в 200 метров.

На проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета они участвуют в нейтральном статусе без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.

Перед началом метания молота на экране появилась иллюстрация мирового и олимпийского рекордов, установленных советскими спортсменами Юрием Седых и Сергеем Литвиновым.