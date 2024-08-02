Флаг России появился в трансляции Олимпиады из-за незнания истории
Транслирующий соревнования Олимпийских игр в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Внимание на это обратило РИА «Новости».
Но если фамилию мирового рекордсмена проиллюстрировали флагом Советского Союза, то около данных олимпийского чемпиона появился российский флаг. Хотя Литвинов установил свой рекорд на Играх в Сеуле в 1988 году.
Это уже второй случай появления российского триколора в трансляции Олимпийских игр в Париже. Ранее государственный флаг появился на плашке с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой после старта заплыва на дистанции в 200 метров.
На проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета они участвуют в нейтральном статусе без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.
Перед началом метания молота на экране появилась иллюстрация мирового и олимпийского рекордов, установленных советскими спортсменами Юрием Седых и Сергеем Литвиновым.