02 августа 2024, 15:25

Флаг России появился в трансляции Олимпиады из-за незнания истории

РИА «Новости»
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Транслирующий соревнования Олимпийских игр в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Внимание на это обратило РИА «Новости».

Но если фамилию мирового рекордсмена проиллюстрировали флагом Советского Союза, то около данных олимпийского чемпиона появился российский флаг. Хотя Литвинов установил свой рекорд на Играх в Сеуле в 1988 году.

Это уже второй случай появления российского триколора в трансляции Олимпийских игр в Париже. Ранее государственный флаг появился на плашке с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой после старта заплыва на дистанции в 200 метров.

На проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета они участвуют в нейтральном статусе без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.

Перед началом метания молота на экране появилась иллюстрация мирового и олимпийского рекордов, установленных советскими спортсменами Юрием Седых и Сергеем Литвиновым.

Спортсмены Рекорды Россия Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 14:23
Олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений — Песков
Global Look Press
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Олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые стали граничить с извращениями. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он оценил скандал вокруг победы в боксерском поединке спортсменки из Алжира Иман Хелиф. В прошлом году она провалила биохимический тест из-за выявления в организме мужской хромосомы, что привело к слухам о трансгендерности Хелиф.

«Мы бы предпочли видеть старый добрый МОК со старым добрым классическим мировоззрением, с идеями олимпизма, в которых свое важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали. Бой не смотрели, честно говоря, особого желания нет», - признался Песков.

Боксерский поединок на Олимпийских играх со спортсменкой из Алжира закончился на 46-й секунде после начала. Соперница Хелиф итальянка Анжела Карини ушла с ринга в слезах, отказавшись продолжать бой.

Президент Сербии Александр Вучич назвал прошедший бой безумием. Он пояснил, что не может представить себе мир, когда мужчины, избивающие женщин, получают за это медали.

Кремль Спортсмены Скандалы Дмитрий Песков Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 00:19
«Мужчины избивают женщин». Вучич ответил на скандал с боксером на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал победу представителя Алжира над женщиной-боксером из Италии на Олимпиаде во Франции. Сербский лидер заявил, что «миром стало править безумие». Его процитировало РИА «Новости».

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали», - отметил он.

Во время общения с журналистами Вучич также заявил, что «все посходили с ума».

Ранее итальянка Анджела Карини проиграла в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады в бою против представительницы Алжира Иман Хелиф.

Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 двум трансгендерам - представительнице Алжира Иман Хелиф и тайваньской спортсменке Линь Юйтин.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее признался, что отменил поездку на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Реджеп Эрдоган Бокс Сербия ЛГБТ Франция Международный олимпийский комитет Александр Вучич
01 августа 2024, 15:06
«Стошнило 10 раз». «Наглотавшимся воды из Сены триатлонистам стало плохо на Олимпиаде
Global Look Press
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С тошнотой и обильной рвотой столкнулись триатлонисты после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже. На недомогания пожаловались канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан российская спортсменка Екатерина Шабалина.

Британская газета Daily Mail уточнила, что пришедший к финишу девятым Миславчук столкнулся с сильным самоочищением желудка. Этот момент попал в эфир прямой трансляции соревнований.

«Я приехал на Олимпиаду не для того, чтобы оказаться лишь в десятке лучших, но я выложился на полную. Я пошел на это, меня стошнило 10 раз, но я ни о чем не жалею», - заявил спортсмен.

Екатерина Шабалина пройти всю дистанцию не смогла и выбыла из гонки. В комментарии изданию Sport24 она пояснила, что на этапе плавания несколько раз получила по голове и наглоталась воды из реки.

«После чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», - пояснила спортсменка.

По ее словам, после выхода из соревнований она обратилась к врачам, которые выдали ей лекарство.

Международный союз триатлона переносил соревнования из-за плохого качества воды в Сене. Нарушения выявили в ходе исследования взятых проб. Окончательное разрешение на проведение заплыва организация выдала практически перед стартом, который прошел в минувшую среду, 31 июля.

Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что альтернативной площадки для проведения водных соревнований у организаторов Олимпиады нет.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024 Водоемы
31 июля 2024, 17:11
Триатлонист, участвующий в Олимпиаде, отказался мыть руки после похода в туалет
Global Look Press
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Американский триатлонист Сет Райдер, участвующий в Олимпиаде в Париже, отказался мыть руки после похода в туалет. Об этом сообщило издание The Sun.

Спортсмен объяснил это решение тем, что хочет повысить устойчивость организма к кишечной палочке, которая может водиться в Сене.

Утром стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр все-таки получил разрешение на соревнования по триатлону. Международный союз этого вида спорта признал воду Сены достаточно чистой для заплывов.

Французский правый политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что власти страны потратили больше миллиарда евро на очистку Сены, но их усилия оказались безрезультатными.

Олимпиада в Париже — 2024

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