08 августа 2024, 11:08

Эфиопский спортсмен потерял сознание во время забега на Олимпиаде в Париже

Unsplash
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Эфиопский спортсмен Ламеха Гирма, мировой рекордсмен в беге с препятствиями на 3000 метров, потерял сознание во время олимпийского забега. Об этом сообщило французское издание L’Equipe.

Бегун задел ногой барьер, когда до финиша оставалось около 200 метров, и жестко упал на землю, потеряв сознание. Его быстро эвакуировали. Через несколько минут Гирма пришел в себя и сейчас находится в клинике в Париже. Его жизни больше ничего не угрожает.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с соревнований , поругавшись с охраной стадиона и получив травму на разминке.

Эфиопский спортсмен Ламеха Гирма, мировой рекордсмен в беге с препятствиями на 3000 метров, потерял сознание во время олимпийского забега. Об этом сообщило французское издание L’Equipe.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
07 августа 2024, 18:38
Российские фигуристы потребовали отменить церемонию награждения медалями за Игры-2022
Unsplash
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Российские фигуристы обратились в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда из-за того, что их не пригласили на церемонию награждения медалями чемпионов и призеров командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Суд отклонил апелляцию канадцев, которые требовали присудить им третье место вместо россиян. Таким образом, бронзовые медали остались за сборной ОКР. Однако ее членов не пригласили на церемонию, сославшись на логистические трудности.

Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов оспорили подобную постановку вопроса и потребовали полностью отменить мероприятие.

Ранее комиссия Спортивного арбитражного суда отклонила апелляцию по делу о дисквалификации еще одной российской фигуристки, Камилы Валиевой.

Фигурное катание Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022
07 августа 2024, 13:45
Пловцы отказались от тренировок в Сене перед марафоном
РИА «Новости»
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Пловцы получили разрешение на тренировки в Сене, качество воды которой организаторы Олимпиады признали удовлетворительным. Но некоторые пловцы не горят желанием погружаться в реку, сообщило агентство Associated Press.

Двухчасовая тренировка прошла утром, дав спортсменам единственную возможность ознакомиться с живописным маршрутом, пролегающим через центр французской столицы. Но несколько участников засомневались в реальной безопасности подобного плавания.

«Никто не хочет заболеть», - сказал австрийский пловец Феликс Аубек.

По словам спортсмена, те, кто утверждают, что не боятся плавать в Сене, - лгут. Он добавил, что искренне надеется, что вода в реке все же безопасна.

Купание в реке было запрещено с 1923 года, напомнил RT. Перед Олимпиадой власти Парижа провели очистку Сены и перестроили систему сброса сточных вод.

Ранее несколько спортсменов не на шутку испугались за свое здоровье после плавания в Сене. Бельгийская триатлонистка подхватила кишечную инфекцию. Политик Флориан Филиппо заявил, что власти Франции вложили в кампанию по очистке Сены перед Олимпиадой 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия, после дождей река снова стала грязной. Из-за этого соревнования по триатлону в Париже даже думали отменить.

Париж Олимпиада в Париже — 2024 Реки
07 августа 2024, 10:46
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша вышла в финал Олимпиады
Unsplash
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Провалившая гендерные тесты алжирская боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Хелиф назвала выход в финал подарком для всех алжирцев и рассказала, что заслужила свои победы.

«Для меня важно только оставаться на уровне. Давать своим людям то, чего они заслуживают. Я знаю, что я талантливый человек», - указала спортсменка.

Перед началом чемпионата боксерша провалила гендерный тест, , но ее все равно допустили до соревнований. В полуфинале она победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда, а в 1/8 финала - итальянку Анджелу Карини.

Поединки с ее участием вызвали большой общественный резонанс. После боя с Хелиф Карини заявила о завершении карьеры. Она расплакалась и ушла с ринга на 46-й секунде. Спортсменка призналась, что не может драться с таким соперником.

Спортсмены Бокс ЛГБТ Олимпиада в Париже — 2024
06 августа 2024, 19:00
Премьер Румынии решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр
РИА «Новости»
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался ехать на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже. Он пошел на этот шаг в знак протеста из-за лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзовой медали в вольных упражнениях.

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», - заявил он на своей странице в соцсети Facebook*.

Политика возмутило, что заработанную честным трудом медаль отозвали. Он назвал подобные действия недопустимыми.

Летние Олимпийские игры, ставшие 33-ми по счету, проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Расходы на проведение Олимпиады с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро.

Но главное спортивное мероприятие не обходится без казусов: церемония открытия вызвала бурную реакцию у зрителей из-за участия трансвеститов **, которые изображали тайную вечерю, несколько спортсменов не на шутку испугались за свое здоровье после плаванья в Сене, а некоторые пожаловались на еду с червями.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Париж Румыния Олимпиада в Париже — 2024

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