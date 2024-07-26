26 июля 2024, 15:24

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

Global Look Press
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Днем 26 июля в Париже откроются Олимпийские игры. В них примут участие 15 спортсменов из России, допущенных под нейтральным флагом. Что означает этот статус и какое к ним будет отношение у судей, рассказал 360.ru спортивный журналист Борис Ходоровский.

Что значит нейтральный статус Он рассказал, что нейтральный статус подразумевает участие не от имени страны, а в индивидуальном порядке. Отсутствует флаг страны, не звучит гимн при награждении, а спортсмены не имеют права носить никакую атрибутику, выдающую их отношение к стране.

Эта практика, по словам Ходоровского, не нова. На Играх в Барселоне 1992 года под нейтральным статусом выступали спортсмены из Югославии, в Сочи в 2014 году - из Индии, в Рио-де-Жанейро в 2016 году - из Кувейта.

«[Но] в этот раз в отношении российских и белорусских спортсменов были применены по-настоящему драконовские меры», - отметил он.

Журналист подчеркнул, что атлетам запретили как-либо выдавать национальную принадлежность. Кроме того, их проверяли, говорили ли они что-либо в поддержку СВО и представляют ли спортивные структуры армии или силовых ведомств.

Почти вчетверо меньше, чем планировалось Объясняя, почему в Париж приехали только 15 атлетов, Ходоровский напомнил, что спортсменам из России отказали в участии в командных видах спорта, даже в дуэтах.

«Некоторые федерации изначально отказались оформлять нейтральный статус на таких условиях», - добавил он.

В качестве примера он привел федерации спортивной гимнастики и плавания.

Кроме того, некоторые федерации, например дзюдо, оформили допуск, но спортсмены, которых хотели отправить на Олимпиаду, отказались на нее ехать.

«Изначально МОК предполагал, что максимальная делегация независимых атлетов из России будет составлять до 55 человек, но в результате всех этих отсевов осталось 15», - подытожил он.

При этом Ходоровский отметил, что теннисисты и велогонщики, которых допустили до Игр, живут и тренируются за границей.

«Неожиданным стало появление пловца Евгения Сомова», - отметил журналист.

Он напомнил, что спортсмен давно уехал в США и даже на какое-то время завершил карьеру, но неожиданно вернулся и, выполнив олимпийский норматив, поехал на Игры в нейтральном статусе.

Судейство на играх При этом журналист не ждет предвзятого судейства в адрес таких спортсменов.

«Субъективным видом, где отражается судейство, можно считать только прыжки на батуте, где будет выступать питерская спортсменка, 18-летняя Анжела Бладцева», - объяснил Ходоровский.

Кроме того, засудить теннисистов, по его мнению, будет трудно из-за их авторитета и отношения публики.

Ранее российские киберспортсмены отказались ехать на первую специализированную Олимпиаду в Эр-Рияд под нейтральным статусом.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 13:55
Сбой в работе скоростных поездов во Франции произошел из-за «саботажа»
Global Look Press
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Власти Франции назвали саботажем умышленное нарушение движения высокоскоростных поездов в день церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Правительство <…> осуждает преступные операции саботажа в день, когда люди отправляются на каникулы, и в день церемонии открытия Олимпийских игр», - передали журналисты.

Злоумышленники подожгли релейные шкафы около путей, а также перерезали и подожгли кабели. Три возгорания произошло за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады, что привело к значительным задержкам в работе транспорта, сообщило издание Le Figaro. Стоимость билетов полностью возместят пассажирам. Происшествия назвали «саботажем» на линиях SNCF.

Ранее BFMTV отмечал, что возможны изменения во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за возможных ливней. Организаторы планировали разные сценарии проведения торжества.

Олимпиада должна начаться с церемонии открытия на Сене. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу. Но по прогнозу метеорологов, общее количество осадков с 18:00 до 19:00 составит 40% , а к 23:00 возрастет до 48%.

Работа Поезда Франция Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 12:04
«Всем большой удачи». Костомаров обратился к участвующим в Олимпиаде теннисистам из РФ
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к российским теннисистам, выступающим на Играх в Париже. Слова фигуриста привело издание Sport24.

Спортсмен заявил, что будет следить за состязаниями.

«И Даниил Медведев, и девочки наши - всем большой удачи, а лучше побед», - сказал Костомаров.

Он привал теннисистов доказать и показать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов. Костомаров добавил, что постарается следить и за другими видами спорта в свободное время. При этом интерес к Олимпиаде в целом снизился, заключил фигурист.

На Игры в Париж отправились 15 спортсменов из России в нейтральном статусе. Атлеты сразятся за семь комплектов медалей в теннисе, гребле и прыжках.

Спортсмены Теннис Роман Костомаров Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 11:42
Метеорологи спрогнозировали ливень во время открытия Игр в Париже
РИА «Новости»
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Французские метеорологи спрогнозировали неблагоприятные погодные условия во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.

Общее количество осадков с 18:00 до 19:00 составит 40%, а к 23:00 возрастет до 48%. Выпадет до 25-30 миллиметров осадков.

Олимпиада 2024 года начнется с церемонии открытия на Сене. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу.

На церемонии выступят певицы Селин Дион и Леди Гага. Затем стартуют соревнования, они продлятся 16 дней.

Однако властям Парижа не удастся показать достойный уровень соревнований , считают спортсмены. Ранее участники Олимпиады пожаловались на недостаток еды. Для атлетов также установили экологичные « антисекс-кровати », сделанные из картона.

Еда Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024 Реки Селин Дион
26 июля 2024, 10:18
Спортсмены из России смогут претендовать на семь комплектов наград Олимпиады-2024
Global Look Press
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На Олимпиаду в Париж отправились 15 российских спортсменов под нейтральным флагом. Они поборются за семь комплектов медалей в теннисе, прыжках и гребле, сообщил РБК.

Международный олимпийский комитет выделил России квоту не более 55 человек при условии выступления в нейтральном статусе. Однако большинство завоевавших лицензию спортсменов не допустили либо они сами снялись с участия.

В результате на соревнования поехали лишь 15 человек, а именно семь теннисистов, по три гребца и велосипедиста, один пловец и прыгунья на батуте. Они смогут претендовать на семь комплектов наград в трех видах спорта - теннисе, гребле на байдарках и каноэ, прыжках на батуте.

Церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет вечером 26 июля, сообщил RT. Россияне смогут посмотреть Игры на сайте МОК, так как отечественные телеканалы решили не проводить трансляцию.

Спортсмены Париж Франция Олимпиада в Париже — 2024

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