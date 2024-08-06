Британский пловец Пити рассказал о червях в еде, подаваемой в Олимпийской деревне

По словам спортсмена, качество питания не соответствует тому уровню, который ожидают профессиональные спортсмены. Пити отметил скудный рацион на Играх в Париже. Он указал на длинные очереди за едой и отсутствие мяса.

«Я хочу есть мясо, мне необходимо мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Рыба мне тоже нравится, но некоторые находят в ней червей. Это неприемлемо», - рассказал спортсмен.

Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на Играх в Париже, после чего его тест на коронавирус оказался положительным.

Ранее спортсмен и болельщики Олимпиады несколько раз показывали и жаловались на преступность, антисанитарию, отравления, кишечные инфекции, неудобные кровати и отсутствие продуктовой доставки в Париже.