13 июля 2024, 12:56

Без флага и гимна нельзя. В России не станут показывать Олимпиаду по ТВ

Global Look Press
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Руководство российских федеральных телеканалов решило отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщили журналисты Sports.ru.

«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя», - написали авторы статьи.

Изначально телеканал «Матч ТВ» рассматривал возможность трансляции спортивных дисциплин с российскими спортсменами, но после того, как борцам, дзюдоистам и тхэквондистам отказали участвовать в Играх, вопрос о показе Олимпиады закрыли.

По данным издания, затраты на покупку ТВ-прав для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта посчитали неоправданными.

Последний раз такая же ситуация происходила 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

На днях 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей.

Спортсмены Телевидение Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 17:29
Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде-2024
РИА «Новости»
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Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил RT , к участию в Олимпиаде-2024 ITF допустила всех российских теннисистов. На соревнованиях смогут выступить Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Турнир состоится с 26 июля по 11 августа.

Ранее допуск к Олимпийским играм получили 14 российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Однако Международный олимпийский комитет принял решение, что из российских тхэквондистов никто не выступит. Причину не объяснили.

Париж Россия Теннис Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 16:59
Российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде в Париже
РИА «Новости»
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Российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом РИА «Новости» сообщил главный тренер национальной сборной Вадим Иванов.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

«Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно - никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», - сказал Иванов.

МОК 15 июня опубликовал на официальном сайте имена первых 14 российских атлетов , допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.

Квотные места распределят между спортсменами из других государств, если в некоторых видах соревнований количество допущенных к участию атлетов окажется меньше числа заработанных квот, сообщили «Известия».

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
13 июня 2024, 17:59
Международная федерация тенниса допустила россиян на Олимпиаду в Париже
Freepik
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Всех российских теннисистов, заявлявшихся на участие в Олимпийских играх в Париже, допустили до соревнований. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Он пояснил, что на согласование в Международную федерацию тенниса (ITF) отправляли всех игроков, входящих в первую сотню.

«Ясно было, что состав будет формироваться из них. Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий», - добавил Тарпищев.

По его словам, теперь Федерации тенниса России предстоит отправить окончательную заявку до 19 июня. После этого ITF сама проведет дальнейшие согласования с Международным олимпийским комитетом. Комиссия МОК будет принимать решения по соответствию спортсменов нейтральному статусу.

Согласно рейтингу, среди тех, кто может отправиться на Олимпиаду, - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Дарья Касаткина.

Ранее Рублев признавался , что хочет сыграть в миксте на Играх в Париже.

Спортсмены Париж Рейтинги Россия Теннис Международный олимпийский комитет
31 мая 2024, 14:30
Переехавшие в США российские фехтовальщики не будут участвовать в Олимпиаде
Global Look Press
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Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида, переехавшие в США, не вошли в состав американской команды на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказали в Федерации фехтования Соединенных Штатов.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», - констатировали там.

О том, что спортсмены могут выступить в составе американской команды, сообщалось в январе. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США пообещали поддержать их. Фехтовальщики запустили процедуру ускоренного получения гражданства США. При этом Международный олимпийский комитет указывал на то, что участник Олимпиады должен быть гражданином страны олимпийского комитета, выдвигающего его на соревнования.

В 2023 году Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск в России. Как оказалось, шпажист Сергей Бида и его жена - военнообязанные: она сотрудница Минобороны, он - офицер Росгвардии. Их разыскивали за «самовольное оставление части или места службы». Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы.

Сергей Бида - серебряный призер Олимпиады 2020 года, также на его счету призовые места чемпионата мира и победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида - призер чемпионата мира. Константин Лоханов входил в состав сборной РФ на Олимпиаде в Токио и побеждал на юниорских чемпионатах мира.

США Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024

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